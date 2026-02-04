miércoles 4 de febrero 2026

Ciclismo

Arranca la Vuelta a San Juan Máster: etapas y recorridos

La 21° edición de la competencia de ciclismo en ruta convocará a cientos de ciclistas locales, nacionales e internacionales en las categorías Libres, Máster B, Máster C y Máster D.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Luego de la tradicional Vuelta a San Juan correspondiente al calendario de Federación Ciclista Sanjuanina, cuya 41° edición concluyó el domingo 01 con el triunfo del chileno Cristóbal Baeza Muñoz en Avenida Circunvalación, la provincia ultima detalles para una nueva Vuelta a San Juan, tan convocante y atractiva como la primera.

La 21° Vuelta a San Juan Máster 2026 será la cita entrante que recorrerá las rutas y los caminos sanjuaninos. La competencia de ciclismo en ruta se celebrará desde el jueves 05 al domingo 08 de febrero. Agrupación Provincial de Ciclismo Libre y Máster está a cargo de la organización, con el respaldo y auspicio principal de Gobierno de San Juan, a través de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte más Agencia Deportes San Juan.

Estarán presentes decenas de ciclistas, desde los sanjuaninos anfitriones hasta los oriundos de distintas provincias argentinas, sumado a los allegados de países aledaños, que convertirán a la carrera de alcance internacional. Las categorías participantes serán cuatro: Libres o Elite II, Máster B, Máster C y Máster D.

A continuación, la información completa referida a las etapas, horarios y recorridos para cada categoría:

Jueves 05 febrero 2026

Etapa 1

Concentración y largada: Municipalidad de San Martín.

Recorrido: Av. Sarmiento al oeste hasta calle Rawson, por la misma hasta calle Colón, al norte hasta Av. Sarmiento hasta el punto de largada y completar el circuito de 20,9 kilómetros.

Llegada: Municipalidad de San Martín.

Inicio de carrera.

14:30 horas – Máster C – 4 giros – 83.6 KM

14:35 horas – Máster D – 3 giros – 62,7 KM

15:30 horas – Máster B – 5 giros – 104,5 KM

16:30 horas – Libres – 6 giros – 125,4 KM

Viernes 06 febrero 2026

Etapa 2

Concentración y largada: Complejo ‘El Pinar’, Rivadavia.

Máster C y Máster D

Recorrido: tren controlado hasta Ruta Provincial 60, calle Galindez, Avenida Libertador Gral. San Martín, Plaza del Milagro, carril opuesto hasta Galindez, Ruta Provincial 60, rotonda de ex Cerámica San Juan, regreso por carril opuesto hasta El Pinar. Máster C hará dos giros, Máster D sólo uno. Luego continuar por Ruta 60, Galindez, Avenida Libertador Gral. San Martín, Jardín de los Poetas, Ruta 12 hasta calle Las Moras, Hermógenes Ruiz, Vidart, Valentín Ruiz, Aviadores Españoles, Ruta 60 hasta concluir en línea de meta.

Llegada: paredón de Dique Punta Negra.

Inicio de carrera

9:30 horas – Máster D – 1 giro + ida a Punta Negra – 52,2 KM

9:35 horas – Máster C – 2 giros + ida a Punta Negra – 69 KM.

Máster B y Libres

Recorrido: tren controlado hasta Ruta 60, rotonda de ex Cerámica San Juan, regreso por carril opuesto a Galindez, Avenida Libertador Gral. San Martín, Plaza del Milagro, retorno por carril opuesto hasta Galindez, Ruta 60 hasta El Pinar. Máster B hará tres giros, Libres cuatro vueltas. Luego por Ruta 60, ascenso a paredón Dique de Ullúm, Valentín Ruiz, Aviadores Españoles, Ruta 60 hasta finalizar en línea de meta.

Llegada: paredón de Dique Punta Negra.

Inicio de carrera

16:00 horas – Máster B – 3 giros + ida a Punta Negra – 82,3 KM

16:10 horas – Libres – 4 giros + ida a Punta Negra – 99 KM.

Sábado 07 febrero 2026

Etapa 3

Concentración y largada: Municipalidad de Sarmiento.

Recorrido: tren controlado por Belgrano hasta José Ares, calle Barboza, Ruta Nacional 40, Av. Uruguay, calle Aranda, Bufano, Doncel, 25 de Mayo, Barboza y Ruta Nacional 40. Este circuito se recorrerá en distintas oportunidades dependiendo la categoría, para luego continuar por Ruta Nacional 153 hasta Pedernal.

Llegada: altura de Dique Las Crucecitas, Pedernal.

Inicio de carrera

9:30 horas – Máster C – 2 giros + ida a Pedernal – 89,8 KM

9:35 horas – Máster D – 1 giro + ida a Pedernal – 60,3 KM

16 horas – Máster B – 2 giros + ida a Pedernal – 89,8 KM

16:15 horas – Libres – 3 giros + ida a Pedernal – 119,3 KM

Domingo 08 febrero 2026

Etapa 4

Concentración, largada y llegada: lateral de Avenida Circunvalación 1685 este, Santa Lucía.

Recorrido: giro completo a Avenida Circunvalación.

Inicio de carrera

8 horas – Máster C – 4 giros completos – 64 KM

8:05 horas – Máster D – 3 giros completos – 48 KM

9:30 horas – Máster B – 5 giros completos – 80 KM

10 horas – Libres – 5 giros completos – 80 KM.

Los ciclistas que defenderán sus títulos en la edición 2026 serán los siguientes: Washington Roberto de San Juan, en Libres; Gustavo López de Mendoza, en Máster B; Daniel Rodríguez de Buenos Aires, en Máster C; y Fredy Lemo Torres de Buenos Aires, en Máster D.

Por último, la organización dispuso de varias actividades para este miércoles 04 de febrero. La oficina permanente funcionará entre las 14 y 21 horas, para acreditaciones y entrega de dorsales. El congresillo técnico y conferencia de prensa se realizarán desde las 18:30 horas. La ubicación será la sede de la Federación Ciclista Sanjuanina, en Avenida Rawson 860 sur en Capital.

