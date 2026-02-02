martes 3 de febrero 2026

Insólito

Concurso para los que son de buen comer: la competencia que puso a prueba el estómago de los sanjuaninos

El evento reunió a siete participantes en un negocio ubicado en el Paseo Oeste. Los participantes debían comer tres pizzas en el menor tiempo posible.

Por Redacción Tiempo de San Juan
pizzas

Una competencia poco común se realizó en San Juan. En un local de comidas ubicado en el Paseo Oeste se llevó a cabo un “concurso de gordos” donde los competidores debían comer tres pizzas en el menor tiempo posible.

El evento se llevó a cabo en El Escondite, un local ubicado en el Paseo Oeste, Ignacio de la Roza, antes de llegar a Calivar. El certamen consistió en un reto donde siete participantes compitieron para determinar quién podía comerse tres pizzas en el menor tiempo.

En un video publicado en redes sociales se describe la experiencia que llamó la atención de los sanjuaninos. Indicaron que aunque iniciaron con mucho entusiasmo y apoyo del público en las tribunas, los competidores comenzaron a bajar el ritmo tras consumir la primera pizza, teniendo aún dos más por delante.

Cabe destacar que el establecimiento ofrece una modalidad de "diente libre" de pizzas los miércoles. Asimismo, invitaron a los interesados a seguir sus redes para participar en futuras ediciones de esta competencia.

