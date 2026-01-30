Tras el combo tormentas, calor y humedad, ¿se viene el respiro en San Juan?

Luego de varios días marcados por tormentas aisladas con precipitaciones en importantes, calor intenso y una humedad poco habitual para la provincia, San Juan podría experimentar un alivio temporario en las condiciones del tiempo durante el fin de semana. Así lo explicó el climatólogo Germán Poblete, quien detalló los factores que están detrás de este comportamiento atmosférico y anticipó qué se espera para los próximos días.

Según el especialista, las lluvias registradas en distintos puntos de la provincia responden a una anomalía en altura. “Por una parte, tenemos el impacto de la famosa 'alta boliviana', que influye sobre la Cordillera de los Andes y el norte de Chile. Eso ha contribuido a que zonas como Iglesia y Calingasta hayan tenido tantas precipitaciones”, señaló.

A este fenómeno se suma un mecanismo atmosférico que permite el ingreso de aire subtropical cálido y húmedo. “Ese aire es tomado por el Mato Grosso y se proyecta desde Paraguay, el sur de Brasil y el norte argentino. Esa masa cálida y húmeda terminó invadiendo todo el país”, explicó Poblete.

En el caso particular de San Juan, donde predomina un patrón montañoso y un clima tradicionalmente más seco, estas condiciones se manifestaron a través de tormentas aisladas. “Se generan por el enfriamiento nocturno y por las burbujas de aire caliente que se levantan desde el suelo sobrecalentado. Ese aire asciende, se expande, se enfría y forma nubes de gran desarrollo vertical, típicas de la tarde y la noche”, detalló.

En cuanto al corto plazo, el climatólogo indicó que este viernes se registró una temperatura mínima muy elevada, producto del ingreso del aire tropical, y que la máxima alcanzará los 37 o 38 grados, con probabilidad de tormentas hacia la tarde-noche.

El cambio llegaría a partir del sábado. “Se va a presentar muy nuboso y la temperatura máxima descenderá a unos 28 grados. El patrón del aire va a rotar del norte al sur, lo que traerá el refresco”, explicó. Durante el atardecer y la noche se esperan lluvias y lloviznas, con algunas tormentas puntuales.

Estas condiciones se mantendrán el domingo, con cielo parcial a mayormente nublado. La máxima no superaría los 30 grados y la mínima también descenderá, debido al ascenso convectivo asociado a una baja segregada.

Finalmente, Poblete anticipó que, tras el paso de este sistema y con una atmósfera más seca, el lunes, martes y miércoles se presentarán con cielo despejado. “Ahí vuelve a jugar fuerte el Sol y la temperatura va a subir nuevamente”, advirtió. Las máximas se ubicarán entre los 35 y 36 grados, marcando el regreso del calor típico del verano sanjuanino.