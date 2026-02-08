Dos hermanos fueron asesinados por una deuda de $230.000

Un reclamo económico por una cifra irrisoria terminó en un doble crimen que conmociona al partido de Pilar . El pasado 22 de enero, la violencia se apoderó de una vivienda del barrio Agustoni cuando dos hombres llegaron a bordo de una camioneta para exigir el pago de una deuda de 230.000 pesos vinculada a la compra de electrodomésticos.

Lo que comenzó como una discusión subida de tono derivó en una ejecución a sangre fría frente a familiares y niños, supo la Agencia Noticias Argentinas .

Según el relato de los testigos, los agresores no buscaron amedrentar a las víctimas, sino que actuaron con determinación homicida. Jonathan Posdeley (34) y su hermana Priscila Varky (22) fueron alcanzados por los disparos a escasos metros de sus seres queridos.

“No fueron a asustarlos, fueron directamente a matarlos”, sentenció Gabriel, tío de los jóvenes, quien describió a Jonathan como una persona pacífica y a Priscila como una madre trabajadora dedicada enteramente a sus hijos.

El fiscal Raúl Casal lidera la instrucción de la causa y ya ha logrado avances significativos para dar con los responsables. Los autores materiales del ataque están plenamente identificados por la Justicia y cuentan con pedido de captura activo.

En tanto, un tercer sospechoso fue aprehendido bajo el cargo de encubrimiento, acusado de haber ocultado la camioneta utilizada para el traslado y la fuga de los asesinos.

Además, se realizaron múltiples allanamientos, secuestro de dispositivos móviles y se activaron alertas en pasos fronterizos para evitar que los imputados abandonen el país.

La comunidad del barrio Agustoni sigue bajo impacto, mientras la familia de Jonathan y Priscila exige celeridad para que la captura de los culpables traiga un cierre a esta masacre originada por una deuda que no alcanza siquiera el valor de una canasta básica.