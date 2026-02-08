domingo 8 de febrero 2026

Madrugada fatal

Violencia mortal en Mar del Plata: un hombre fue asesinado a golpes a la salida de un boliche

La víctima, de 30 años, sufrió heridas mortales en el cráneo tras una pelea en Batán. Hay un joven de 18 años detenido y una mujer arrestada.

Por Agencia NA
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

La madrugada de este domingo terminó en tragedia en Mar del Plata, cuando un hombre de 30 años perdió la vida tras una violenta pelea a la salida de un boliche ubicado en la zona de Batán. El incidente se registró sobre la Colectora y la calle 132, donde, según los primeros reportes, se habría originado una disputa que derivó en un ataque físico directo contra la víctima.

Producto de los golpes recibidos, el hombre quedó desvanecido en el suelo con una lesión gravísima en el cráneo que resultó irreversible. A pesar de haber sido trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), los médicos confirmaron su deceso poco después de su ingreso.

La respuesta policial inmediata permitió la captura de un sospechoso de 18 años, quien quedó detenido y a disposición de la justicia bajo la imputación de homicidio. Además de este arresto, los efectivos debieron demorar a una mujer de 24 años que se encontraba en el lugar.

Según informaron fuentes de la investigación a la Agencia Noticias Argentinas, la joven intentó obstaculizar de manera violenta las tareas periciales en la escena del crimen, buscando evitar que los agentes resguardaran las pruebas necesarias para la causa.

El caso quedó bajo la órbita del fiscal Leandro Arévalo, quien ya dispuso una serie de medidas urgentes para reconstruir el hecho. Durante la jornada de este domingo se llevó a cabo el relevamiento de las cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, para identificar si hubo más participantes en la gresca.

Asimismo, se aguardan los resultados de la autopsia para precisar si se utilizó algún elemento contundente durante el ataque o si las lesiones fueron producto exclusivamente de golpes de puño y caídas.

FUENTE: AgenciaNA

