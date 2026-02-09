lunes 9 de febrero 2026

Liga Profesional

Boca perdió ante Vélez por 2 a 1 y se privó de ser el puntero de la Zona A

El Xeneize buscó continuar en la senda de la victoria luego de ganar ante Newell's por 2 a 0 en La Bombonera, pero volvió a trastabillar de visitante. El juvenil Zufiaurre hizo su primer gol con Boca.

Por Redacción Tiempo de San Juan
HAriX_MWcAA0mg2
Miguel Merentiel comandará el ataque de Boca frente a Vélez.

Miguel Merentiel comandará el ataque de Boca frente a Vélez.

Boca volvió a perder de visitante. Vélez pisó fuerte de local y ganó por 2 a 1. El goleador del Fortín fue Pellegrini, que en una ráfaga de tres minutos (a los 66 y 69) se puso 2 a 0 arriba.

El Xeneize buscó descontar por todas las vías, pero volvieron los fantasmas de la falta de ideas y recién al minuto 90 pudo descontarlo con un golazo del juvenil Zufiaurre, quedando el resultado final por 2 a 1.

Boca buscaba seguir en la senda de la victoria tras la buena imagen que dejó ante Newell's en la Bombonera la semana pasada, pero volvió a mostrarse inseguro de visitante como le pasó con Estudiantes de La Plata.

El encuentro comenzó con un desarrollo parejo y disputado, con ambos equipos priorizando el orden táctico y la intensidad en la mitad de la cancha. Boca Juniors intentó manejar la pelota y ser protagonista desde la posesión, mientras que Vélez apostó a un planteo equilibrado, buscando salir rápido de contra y aprovechar los espacios.

Durante el primer tiempo, las situaciones de gol fueron escasas. El conjunto visitante tuvo mayor control del balón, pero le costó generar profundidad ante una defensa local bien plantada. Vélez, por su parte, respondió con algunas aproximaciones aisladas, aunque sin precisión en los metros finales. Con pocas emociones, el marcador se mantuvo en cero al cierre de la primera mitad.

En el segundo tiempo, el partido cambió de ritmo. Vélez salió decidido a presionar más arriba y comenzó a incomodar a Boca Juniors. La apertura del marcador llegó a los 18 minutos del segundo tiempo, cuando Matías Pellegrini apareció en el área tras una jugada colectiva y definió con precisión para poner el 1-0.

Lejos de conformarse, el conjunto de Liniers aprovechó el envión anímico y volvió a golpear rápidamente. A los 21 minutos del segundo tiempo, Pellegrini volvió a hacerse presente en el área rival, capturó un rebote y sacó un remate certero para marcar el 2-0, desatando la euforia en el Amalfitani.

Boca Juniors, golpeado por la seguidilla de goles, intentó reaccionar con cambios ofensivos y mayor presencia en campo rival. Con el correr de los minutos, el equipo visitante adelantó líneas y empujó en busca del descuento, aunque se encontró con un Vélez ordenado y sólido en defensa.

En el cierre del encuentro, cuando el partido ya entraba en tiempo de descuento, Boca logró descontar. A los 45 minutos del segundo tiempo, Iker Zufiaurre apareció en el área y definió con certeza para establecer el 2-1, aunque no alcanzó para evitar la derrota.

Con este resultado, Vélez sumó una victoria importante en el Torneo Apertura y reafirmó su fortaleza como local, mientras que Boca Juniors se fue de Liniers con un traspié que lo obliga a corregir errores de cara a las próximas fechas.

Fuente: NA

FUENTE: lmneuquen

