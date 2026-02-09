Seattle Seahawks ganan el Super Bowl LX

Mike MacDonald llevó a los Halcones Marinos a coronarse campeones de la NFL, se llevaron el trofeo Vince Lombardi de la edición 60 del Super Bowl. Tras una jornada ampliamente dominada por Seattle, cumplieron con las expectativas y pronósticos del partido.

En un Super Bowl LX cargado por un fuerte mensaje anti Trump, en especial con el show del medio tiempo de Bad Bunny, el equipo de Mike Mcdonald le dio una paliza a los New England Patriots.

Fue 29-13 para los del estado de Washington con el corredor Kenneth Walker III como gran figura, bien escoltado por el mariscal de campo Sam Darnold y por el pateador Jason Myers. Del otro lado, fue una noche para el olvido para Drake Maye, quien aspiraba a ser el quaterback más joven en la historia en ganar la final del fútbol americano.

