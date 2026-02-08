lunes 9 de febrero 2026

Impactante show del medio tiempo en el Super Bowl 2026: Bad Bunny mostró el profundo espíritu latino

Los artistas invitados fueron Lady Gaga y Ricky Martín. El cantante, gran figura de los Grammys la semana pasada, nombró a todos los países latinoamericanos en pleno Estados Unidos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Super Bowl LX ofreció un shoy de altísimo vuelo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, durante el descanso del choque entre New England Patriots y los Seattle Seahawks como protagonistas. Bad Bunny fue la figura central del espectáculo de mediotiempo, marcando un hito para la música latina en la historia de la National Football League (NFL); un espectáculo nunca antes visto y que será histórico.

“¡Qué rico es ser latino!“, fue lo primero que dijo el artista, de 31 años, al aparecer en escena. Toda una declaración de lo que iba a mostrarle a los presentes y a los millones de espectadores por TV. Ese fue el espíritu del show, que incluyó la participación de otras estrellas como Lady Gaga y Ricky Martin.

Bad Bunny —nombre artístico de Benito Antonio Martínez Ocasio— regresó así al escenario del Super Bowl, luego de su primera participación en 2020 como invitado de Shakira y Jennifer Lopez. En esta ocasión, el cantante fue confirmado como cabeza del show en septiembre de 2025, tras consolidar su impacto global con el álbum Debí Tirar Más Fotos y recibir tres premios Grammy, incluido Álbum del Año, por su trabajo dedicado a Puerto Rico.

La cita en Santa Clara no solo representa un desafío deportivo para los equipos finalistas, sino también un despliegue logístico y cultural. Ser anfitrión del Super Bowl implica para la ciudad inversiones cercanas a los 100 millones de dólares en alojamiento, seguridad, producción y servicios asociados. La elección de este enclave al sur de San Francisco, en el corazón de Silicon Valley, busca también capitalizar la proyección mediática y tecnológica del evento.

El show de medio tiempo del Super Bowl se ha consolidado como uno de los espacios más codiciados por artistas internacionales y una plataforma de alcance global. Desde 2016, cuando Coldplay compartió escenario con Beyoncé y Bruno Mars en el propio Levi’s Stadium, el espectáculo ha contado con figuras como Lady Gaga (2017), Justin Timberlake (2018), Maroon 5 (2019), y el show latino de Shakira, Jennifer Lopez y Bad Bunny en 2020.

En años recientes, el evento ha visto presentaciones de The Weeknd (2021), un homenaje al hip hop con Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem y otros (2022), el regreso de Rihanna (2023), Usher (2024) y el potente show conjunto de Kendrick Lamar y SZA (2025). Ahora, la presencia de Bad Bunny en 2026 refuerza la tendencia de dar mayor visibilidad a la música latina en el escenario más visto de la televisión estadounidense.

Este show fue parte de un mediotiempo en el que las marcas también serán protagonistas, al presentar sus tandas publicitarias. El presidente del área de publicidad global de NBC Universal, Mark Marshall, informó que el costo de los anuncios durante el duelo entre los Patriots y los Seahawks alcanzará un piso de 10 millones de dólares, según citaron Bloomberge e ESPN. El promedio para un espacio publicitario de 30 segundos alcanza una cifra estimada a los USD 8 millones.

