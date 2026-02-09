lunes 9 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
De no creer

Impactantes declaraciones de Donald Trump sobre el show de Bad Bunny en el Super Bowl: "Repugnante y terrible"

El Presidente de los Estados Unidos destrozó la presentación del puertorriqueño en el medio tiempo. Se quejó de que “nadie entiende una palabra” y calificó el baile como inapropiado para niños.

Por Agencia NA
image

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió con dureza contra el espectáculo de medio tiempo protagonizado por Bad Bunny en el Super Bowl LX, calificándolo como "uno de los peores de la historia" a través de sus redes sociales.

Lee además
en cuba informaron que las aerolineas a partir del lunes se quedan sin combustible para aviones

En Cuba informaron que las aerolíneas a partir del lunes se quedan sin combustible para aviones
venezuela: recupero la libertad un dirigente opositor que llevaba ocho meses preso
Internacionales

Venezuela: recuperó la libertad un dirigente opositor que llevaba ocho meses preso

El mandatario republicano utilizó su cuenta en Truth Social para criticar la performance del artista puertorriqueño mientras se desarrollaba el evento deportivo en California.

image

Donald Trump criticó al idioma y al baile

"¡El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia!", disparó Trump en su publicación.

El enojo del Presidente se centró en la barrera idiomática y en el contenido visual del show. "Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo", afirmó, en referencia a que el repertorio fue casi íntegramente en español.

Además, cuestionó la coreografía del "Conejo Malo": "El baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven en todo Estados Unidos y en el resto del mundo", sentenció el líder norteamericano.

Temas
Seguí leyendo

León XIV afirmó que la fraternidad "debe reemplazar al poder militar y económico"

Trump dijo que no se disculpará por publicar video racista de los Obama: "No lo vi completo"

Trump publicó, y después borró, un video en el que muestra a los Obama como simios

Venezuela liberaría a todos los presos políticos a mediados de febrero

México juega al filo con Estados Unidos y prepara ayuda humanitaria a Cuba

La Justicia de Brasil ordenó liberar a la abogada argentina, presa por racista

Detuvieron a la abogada argentina acusada por injuria racial en Brasil

Murió un argentino de 27 años que combatía como voluntario en Ucrania

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
en cuba informaron que las aerolineas a partir del lunes se quedan sin combustible para aviones

En Cuba informaron que las aerolíneas a partir del lunes se quedan sin combustible para aviones

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Lo atraparon pechando un auto en Rivadavia y dijo que lo estaba llevando al taller para arreglarlo: lo había robado
Increíble

Lo atraparon pechando un auto en Rivadavia y dijo que lo estaba llevando al taller para arreglarlo: lo había robado

La noche en que una pelea de chicos desencadenó un asesinato en una sala de videojuegos en Villa Krause
Historias del Crimen

La noche en que una pelea de chicos desencadenó un asesinato en una sala de videojuegos en Villa Krause

Mano a mano con el tiktoker que quiere sanjuaninos más inteligentes: sus tres consejos, los chiches de su oficina y una primicia para Tiempo video
Videonota

Mano a mano con el tiktoker que quiere sanjuaninos más inteligentes: sus tres consejos, los chiches de su oficina y una primicia para Tiempo

Dos hermanos fueron asesinados por una deuda de $230.000
Los acribillaron

Dos hermanos fueron asesinados por una deuda de $230.000

Bochornoso: por falta de inscriptos, suspendieron el Homenaje al Ciclista
Temporada de ruta

Bochornoso: por falta de inscriptos, suspendieron el Homenaje al Ciclista

Te Puede Interesar

La gente se está acostumbrando poco a poco a concurrir al Parque Belgrano. video
Relevamiento

A ocho meses del traslado de los carros pancheros: a algunos les va peor y otros están "más cómodos"

Por Guillermo Alamino
San Juan 
Tiempo

Tras los días de calor, se espera un lunes agradable y ¿con probabilidad de lluvias?

Boca perdió ante Vélez por 2 a 1 y se privó de ser el puntero de la Zona A
Liga Profesional

Boca perdió ante Vélez por 2 a 1 y se privó de ser el puntero de la Zona A

¡Buscate!, si estuviste en el 2do día de la XXIV Fiesta Nacional de la Destreza Criolla y el Folklore
Galería

¡Buscate!, si estuviste en el 2do día de la XXIV Fiesta Nacional de la Destreza Criolla y el Folklore

Impactantes declaraciones de Donald Trump sobre el show de Bad Bunny en el Super Bowl: Repugnante y terrible
De no creer

Impactantes declaraciones de Donald Trump sobre el show de Bad Bunny en el Super Bowl: "Repugnante y terrible"