León XIV afirmó que la fraternidad "debe reemplazar al poder militar y económico"

Al finalizar el Ángelus en la Plaza de San Pedro, el Pontífice fue lapidario al analizar el escenario global de conflictos, asegurando que la fuerza de las armas es un camino agotado que no garantiza la supervivencia de las nuevas generaciones.

"Las estrategias de poder económico y militar -como nos enseña la historia- no dan un futuro a la humanidad. El futuro está en el respeto y la fraternidad entre los pueblos", manifestó el Papa, en un llamado que buscó interpelar directamente a los responsables de las decisiones globales.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el Santo Padre dedicó un espacio central de su alocución a la trágica situación en Nigeria, donde los recientes ataques terroristas en los estados de Benue y Kaduna han dejado un reguero de muertes y secuestros masivos.

Con evidente preocupación, León XIV expresó su cercanía con las víctimas y exhortó a los gobernantes a no claudicar en la defensa de sus ciudadanos: "Espero que las autoridades competentes continúen trabajando con determinación para garantizar la seguridad y la protección de la vida de cada ciudadano".

En sintonía con este reclamo de seguridad, recordó que este domingo se celebra el Día Mundial contra la Trata, subrayando que "la paz comienza con la dignidad" y denunciando que millones de mujeres y niños siguen siendo víctimas de la esclavitud moderna.

La solidaridad del Pontífice también alcanzó a las comunidades de España, Portugal, Marruecos e Italia, golpeadas por temporales que han provocado desbordes y aludes de gran magnitud. Hizo una mención especial a la localidad andaluza de Grazalema y a la ciudad siciliana de Niscemi, donde la cifra de evacuados ya supera las 1.500 personas.

Finalmente, León XIV puso como faro de esperanza la beatificación del sacerdote español Salvatore Valera Parra, a quien definió como un ejemplo de austeridad y entrega para la Iglesia contemporánea. "Que su ejemplo de sacerdote centrado en lo esencial sea un estímulo para los sacerdotes de hoy a ser fieles en la cotidianeidad", concluyó, antes de despedir a los peregrinos presentes en el Vaticano.

FUENTE: AgenciaNA