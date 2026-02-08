domingo 8 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Vaticano

León XIV afirmó que la fraternidad "debe reemplazar al poder militar y económico"

Con un fuerte mensaje político y espiritual, el Pontífice instó a los líderes mundiales a reemplazar el poder económico por el respeto mutuo entre los pueblos.

Por Agencia NA
El papa León XIV sostuvo que la paz es imposible sin respeto a la libertad y llamó a erradicar la esclavitud moderna. Foto: Agencia NA

El papa León XIV sostuvo que la paz es imposible sin respeto a la libertad y llamó a erradicar la esclavitud moderna. Foto: Agencia NA

El papa León XIV sentenció que el futuro de la humanidad no reside en las estrategias militares ni en el poder económico, sino en la capacidad de los pueblos de reconocerse como hermanos.

Lee además
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.
Internacional

Trump dijo que no se disculpará por publicar video racista de los Obama: "No lo vi completo"
trump publico, y despues borro, un video en el que muestra a los obama como simios
Redes sociales

Trump publicó, y después borró, un video en el que muestra a los Obama como simios

Al finalizar el Ángelus en la Plaza de San Pedro, el Pontífice fue lapidario al analizar el escenario global de conflictos, asegurando que la fuerza de las armas es un camino agotado que no garantiza la supervivencia de las nuevas generaciones.

"Las estrategias de poder económico y militar -como nos enseña la historia- no dan un futuro a la humanidad. El futuro está en el respeto y la fraternidad entre los pueblos", manifestó el Papa, en un llamado que buscó interpelar directamente a los responsables de las decisiones globales.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el Santo Padre dedicó un espacio central de su alocución a la trágica situación en Nigeria, donde los recientes ataques terroristas en los estados de Benue y Kaduna han dejado un reguero de muertes y secuestros masivos.

Con evidente preocupación, León XIV expresó su cercanía con las víctimas y exhortó a los gobernantes a no claudicar en la defensa de sus ciudadanos: "Espero que las autoridades competentes continúen trabajando con determinación para garantizar la seguridad y la protección de la vida de cada ciudadano".

En sintonía con este reclamo de seguridad, recordó que este domingo se celebra el Día Mundial contra la Trata, subrayando que "la paz comienza con la dignidad" y denunciando que millones de mujeres y niños siguen siendo víctimas de la esclavitud moderna.

La solidaridad del Pontífice también alcanzó a las comunidades de España, Portugal, Marruecos e Italia, golpeadas por temporales que han provocado desbordes y aludes de gran magnitud. Hizo una mención especial a la localidad andaluza de Grazalema y a la ciudad siciliana de Niscemi, donde la cifra de evacuados ya supera las 1.500 personas.

Finalmente, León XIV puso como faro de esperanza la beatificación del sacerdote español Salvatore Valera Parra, a quien definió como un ejemplo de austeridad y entrega para la Iglesia contemporánea. "Que su ejemplo de sacerdote centrado en lo esencial sea un estímulo para los sacerdotes de hoy a ser fieles en la cotidianeidad", concluyó, antes de despedir a los peregrinos presentes en el Vaticano.

FUENTE: AgenciaNA

Temas
Seguí leyendo

Venezuela liberaría a todos los presos políticos a mediados de febrero

México juega al filo con Estados Unidos y prepara ayuda humanitaria a Cuba

La Justicia de Brasil ordenó liberar a la abogada argentina, presa por racista

Detuvieron a la abogada argentina acusada por injuria racial en Brasil

Murió un argentino de 27 años que combatía como voluntario en Ucrania

Alerta en España por la "borrasca" Leonardo: más de cuatro mil evacuados en Andalucía

Tragedia en Pakistán: una explosión en una mezquita provocó 31 muertos

Una ruta aérea usada por los sanjuaninos, la más peligrosa del mundo

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Balearon a un adolescente en el barrio Malimán y hubo un intento de fuga
Investigación

Balearon a un adolescente en el barrio Malimán y hubo un intento de fuga

Una finca enmarcada por el Pie de Palo con quincho, pileta y recorrido por los parrales para aprender video
Tiempo de Verano en SJ

Una finca enmarcada por el Pie de Palo con quincho, pileta y recorrido por los parrales para aprender

Aseguran que habrá una juntada therian en Albardón y estallaron las redes
Inesperada tendencia

Aseguran que habrá una juntada "therian" en Albardón y estallaron las redes

Detienen a un reconocido ladrón de San Juan e implicado a una banda criminal dedicada a desvalijar casas
No aprende

Detienen a un reconocido ladrón de San Juan e implicado a una banda criminal dedicada a desvalijar casas

Cónclave de La Libertad Avanza en San Juan: nuevas caras (algunas famosas) y representantes de los 19 departamentos

Cónclave de La Libertad Avanza en San Juan: nuevas caras (algunas famosas) y representantes de los 19 departamentos

Te Puede Interesar

Luis Guevara, compartiendo su arte con su querido Caucete.
Talento nuestro

El arte de Luis Guevara llena de color e identidad los rincones de Caucete

Por Jorge Balmaceda Bucci
Bochornoso: por falta de inscriptos, suspendieron el Homenaje al Ciclista
Temporada de ruta

Bochornoso: por falta de inscriptos, suspendieron el Homenaje al Ciclista

Mano a mano con el tiktoker que quiere sanjuaninos más inteligentes: sus tres consejos, los chiches de su oficina y una primicia para Tiempo video
Videonota

Mano a mano con el tiktoker que quiere sanjuaninos más inteligentes: sus tres consejos, los chiches de su oficina y una primicia para Tiempo

Detienen al Cholo y al Tri por una brutal gresca a tiros y pedradas en Chimbas
Judiciales

Detienen al "Cholo" y al "Tri" por una brutal gresca a tiros y pedradas en Chimbas

La noche en que una pelea de chicos desencadenó un asesinato en una sala de videojuegos en Villa Krause
Historias del Crimen

La noche en que una pelea de chicos desencadenó un asesinato en una sala de videojuegos en Villa Krause