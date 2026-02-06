viernes 6 de febrero 2026

Deceso

Murió un argentino de 27 años que combatía como voluntario en Ucrania

Cristian Airala era oriundo de Puerto Iguazú. Un combatiente que participaba de la misma misión señaló que la unidad en la que se encontraba el hombre fue detectada durante un avance.

Por Agencia NA
Cristian Airala, el argentino fallecido.

Cristian Irala, un argentino que se encontraba combatiendo como voluntario en el ejército de Ucrania, murió durante un ataque ruso con drones y misiles en la región de Járkov.

Según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el joven de 27 años falleció durante enfrentamientos entre fuerzas ucranianas y rusas, en la citada ciudad situada en el noroeste de Ucrania.

En tanto, un combatiente que participaba de la misma misión señaló que la unidad en la que se encontraba Airala fue detectada durante el avance, tras lo que fue atacada primero con drones y luego con misiles.

Cristian Airala era oriundo de Puerto Iguazú, usaba la chapa de guerra “Machete”, contaba con experiencia previa en el Ejército Argentino, según indicó TN, mientras que, su incorporación se dio en el marco del alistamiento de voluntarios extranjeros que se suman formalmente a las fuerzas armadas ucranianas.

El deceso del joven de 27 años se suma a la de otros ciudadanos argentinos que murieron desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, ya que, a fines de octubre pasado, durante un ataque ruso con drones en la región de Sumy fallecieron José Adrián Gallardo, de 53 años, Ariel Achor, de 25, y Mariano Franco, de 47, mientras que, previamente, en julio, un ataque con drones rusos había causado la muerte de Emmanuel Vilte, de 39 años.

Temas
