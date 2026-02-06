Mantienen el corte preventivo de la Ruta 141: en fotos, el estado del camino

La Ruta Nacional 141 continuará con corte preventivo en el sector comprendido entre Bermejo y Marayes , según informaron este viernes autoridades de Vialidad Nacional , en coordinación con Gendarmería Nacional y el Gobierno de San Juan.

Este finde Ya están los horarios del Safari tras las Sierras de motos y cuatris este fin semana

Innovación Quienes vayan a la Fiesta de las Destrezas Criollas en Rawson podrán vacunarse

El esquema de restricción se aplicará todos los días entre las 19 y las 7 del día siguiente, como parte de una estrategia para reducir riesgos ante el deterioro del camino, provocado por socavones, badenes con arrastre, banquinas descalzadas y el impacto de las lluvias recientes.

Desde Vialidad Nacional indicaron que se trabaja intensamente en la zona afectada, con la construcción de una huella alternativa paralela a la traza principal, que permitirá restablecer la circulación con mayores condiciones de seguridad.

Además, señalaron que la habilitación del tránsito nocturno será comunicada por canales oficiales cuando el estado del camino lo permita. Mientras tanto, pidieron a conductores, transportistas y vecinos respetar las indicaciones del personal en ruta y mantenerse informados sobre la evolución de la situación.

La ruta, en fotos

WhatsApp Image 2026-02-06 at 13.06.17 (2)

WhatsApp Image 2026-02-06 at 13.06.17

WhatsApp Image 2026-02-06 at 13.06.18 (1)

WhatsApp Image 2026-02-06 at 13.06.18 (2)

WhatsApp Image 2026-02-06 at 13.06.18

WhatsApp Image 2026-02-06 at 13.06.19 (1)

WhatsApp Image 2026-02-06 at 13.06.19

WhatsApp Image 2026-02-06 at 13.06.20 (1)

WhatsApp Image 2026-02-06 at 13.06.21 (1)

WhatsApp Image 2026-02-06 at 13.06.21 (2)

WhatsApp Image 2026-02-06 at 13.06.21