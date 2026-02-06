viernes 6 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Vialidad Nacional

Mantienen el corte preventivo de la Ruta 141: en fotos, el estado del camino

La medida seguirá vigente en el tramo entre Bermejo y Marayes, con restricción nocturna diaria. Autoridades advierten que las condiciones del terreno siguen siendo riesgosas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-02-06 at 13.06.20
WhatsApp Image 2026-02-06 at 13.10.12

La Ruta Nacional 141 continuará con corte preventivo en el sector comprendido entre Bermejo y Marayes, según informaron este viernes autoridades de Vialidad Nacional, en coordinación con Gendarmería Nacional y el Gobierno de San Juan.

Lee además
El Vacunatorio Móvil estará en el la Fiesta Nacional de las Destrezas Criollas y el Folclore.
Innovación

Quienes vayan a la Fiesta de las Destrezas Criollas en Rawson podrán vacunarse
Safari tras las Sierras.
Este finde

Ya están los horarios del Safari tras las Sierras de motos y cuatris este fin semana

El esquema de restricción se aplicará todos los días entre las 19 y las 7 del día siguiente, como parte de una estrategia para reducir riesgos ante el deterioro del camino, provocado por socavones, badenes con arrastre, banquinas descalzadas y el impacto de las lluvias recientes.

Desde Vialidad Nacional indicaron que se trabaja intensamente en la zona afectada, con la construcción de una huella alternativa paralela a la traza principal, que permitirá restablecer la circulación con mayores condiciones de seguridad.

Además, señalaron que la habilitación del tránsito nocturno será comunicada por canales oficiales cuando el estado del camino lo permita. Mientras tanto, pidieron a conductores, transportistas y vecinos respetar las indicaciones del personal en ruta y mantenerse informados sobre la evolución de la situación.

La ruta, en fotos

WhatsApp Image 2026-02-06 at 13.06.17 (2)
WhatsApp Image 2026-02-06 at 13.06.17
WhatsApp Image 2026-02-06 at 13.06.18 (1)
WhatsApp Image 2026-02-06 at 13.06.18 (2)
WhatsApp Image 2026-02-06 at 13.06.18
WhatsApp Image 2026-02-06 at 13.06.19 (1)
WhatsApp Image 2026-02-06 at 13.06.19
WhatsApp Image 2026-02-06 at 13.06.20 (1)
WhatsApp Image 2026-02-06 at 13.06.21 (1)
WhatsApp Image 2026-02-06 at 13.06.21 (2)
WhatsApp Image 2026-02-06 at 13.06.21
WhatsApp Image 2026-02-06 at 13.06.22
Temas
Seguí leyendo

San Juan vivirá una jornada cálida y con posibles chaparrones este jueves

RAM Dakota se pone a prueba en San Juan con un test drive único en el dique de Ullum

San Juan bajo un cielo cambiante: calor, tormentas aisladas y una jornada para estar atentos

En medio del tiempo inestable, cuál es el estado de las rutas en San Juan este martes

Internaron de urgencia a Peter Lanzani: qué se sabe sobre su salud

Martes caluroso pero con probabilidades de lluvia en San Juan

Las dos versiones enfrentadas que circulan sobre la descarga eléctrica a la exboxeadora Cecilia Román

Concurso para los que son de buen comer: la competencia que puso a prueba el estómago de los sanjuaninos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Vacunatorio Móvil estará en el la Fiesta Nacional de las Destrezas Criollas y el Folclore.
Innovación

Quienes vayan a la Fiesta de las Destrezas Criollas en Rawson podrán vacunarse

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El asalto ocurrió en un hotel situado en el lateral de ruta nacional 40.
Caído en desgracia

Fueron por una noche de pasión y los asaltaron en la puerta de un hotel alojamiento en Chimbas

Tras una madrugada con lluvias, mirá cómo estará el tiempo el viernes en San Juan
El clima

Tras una madrugada con lluvias, mirá cómo estará el tiempo el viernes en San Juan

Sonrisa socarrona y gestos de indignación: las extrañas expresiones del acusado de apuñalar 30 veces a su ex
Intento de femicidio

Sonrisa socarrona y gestos de indignación: las extrañas expresiones del acusado de apuñalar 30 veces a su ex

Según testigos, la señora apareció de manera repentina por delante de este auto VW que estaba estacionado. Un auto si pudo esquivarla, pero la moto (de la foto) la embistió.
Detalles

Tragedia vial en Rawson: la mujer intentó cruzar por el medio de la cuadra, un auto la esquivó, pero una moto la embistió

Imagen ilustrativa. 
¿La misma banda?

Otro ataque boquetero en Rawson: desvalijaron una casa completa

Te Puede Interesar

¿Ladrón o acróbata del circo? El insólito robo de un joven en un almacén de Pocito
Video

¿Ladrón o acróbata del circo? El insólito robo de un joven en un almacén de Pocito

Por Redacción Tiempo de San Juan
Para Adorni, el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos beneficiará a San Juan y otras provincias mineras video
Conferencia de prensa

Para Adorni, el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos beneficiará a San Juan y otras provincias mineras

Multa récord para Branka Motors: casi $2.900 millones por presunta estafa en la venta de motos
¡Nunca visto!

Multa récord para Branka Motors: casi $2.900 millones por presunta estafa en la venta de motos

Comenzó la primera paritaria del 2026, con el foco en el inicio de clases en San Juan
En el Centro Cívico

Comenzó la primera paritaria del 2026, con el foco en el inicio de clases en San Juan

Ratificaron la condena a prisión del exfuncionario de Angaco que usó recursos de la comuna para una obra suya
Nuevo revés judicial

Ratificaron la condena a prisión del exfuncionario de Angaco que usó recursos de la comuna para una obra suya