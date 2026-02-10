martes 10 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

Polémica: una tiktoker dijo que "los pobres no deberían tener hijos" y estallaron las redes

Una joven quedó en el centro de la polémica en redes sociales luego de realizar un descargo sobre la pobreza y ser padres. El debate que se generó.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una joven quedó en el centro de la polémica tras publicar un video en redes sociales en el que cuestiona a las personas bajo pobreza y la paternidad, afirmando que "no tienen que tener hijos". El video de la tiktoker se volvió viral e invitó a varios internautas a dar su opinión al respecto.

Lee además
arjona sumo otra fecha en argentina y sigue rompiendo record: como comprar las entradas
Gran expectativa

Arjona sumó otra fecha en Argentina y sigue rompiendo récord: cómo comprar las entradas
furia scaglione blanqueo su relacion con un futbolista y sorprendio a todos
El romance menos esperado

Furia Scaglione blanqueó su relación con un futbolista y sorprendió a todos

En el video con duración de 1 minuto, la creadora de contenido, identificada como Keila Rodríguez, realizó un fuerte descargo: "Los pobres no tienen que tener hijos. Si venís con la panza vacía, no tenés derecho a traer más hambre al mundo". Mientras una gran cantidad de personas expresó su repudio y señaló el carácter estigmatizante del mensaje, también hubo quienes salieron a defenderla.

De inmediato, cuestionó a quienes deciden tener hijos sin contar con recursos básicos: "Si no tenés para comprar un churrasco, ¿qué hacés trayendo chicos al mundo en esas condiciones?".

La polémica frase de la tiktoker que generó gran repudio: "Cerramos las piernitas"

Estas palabras fueron el detonante de una confrontación de posturas en el entorno virtual. En otro pasaje de su video, la joven apuntó contra los discursos que defienden la maternidad y la paternidad más allá de la situación económica. “Cuando viene la gente moralista y te dice: '¿Pero qué, los pobres no tienen derecho a tener hijos?'. No, no, no tienen que tener hijos”, sostuvo.

Frente a estas declaraciones, Keila explicó que criar a un bebé implica afrontar gastos básicos desde los primeros meses de vida y puso el foco en la alimentación. "Un bebé como básico necesita leche. Y una leche buena, no la más barata que conseguís en el súper, que le cae como una patada al estómago", remarcó.

Luego, siguió: "Necesitan un montón de cosas, y ni hablar cuando crecen que arrancan el jardín, después arrancan el colegio que necesitan más ropa, más zapatos, más comodidades".

Al finalizar su descargo, la tiktoker cerró con una frase aún más polémica: "Cerramos las piernitas, guardamos el pajarito y se va a dormir, o te cuidás y no tenés hijos”. El contenido acumuló miles de reproducciones y generó reacciones divididas en las redes sociales.

En el posteo que realizó en su cuenta de TikTok, la joven cosechó varios comentarios. Desde "nunca hablo de amor y paciencia.... todo material", "al fin alguien que lo diga", "la gente que menos tiene son laa que mas traen hijos al mundo. Con que necesidad??" hasta quienes la trataron de "clasista", "porque no te pones a estudiar y dejar de pensar bobadas", entre otros.

"Solo pido tres cosas": se volvió viral en TikTok por sus requisitos para salir con un hombre

Una joven compartió en TikTok los tres requisitos que, según manifestó, cualquier hombre debe cumplir para salir con ella. Lo hizo en un video breve, con tono divertido, pero sus palabras no tardaron en dividir opiniones. Mientras algunos usuarios coincidieron con sus exigencias, otros la acusaron de “demasiado selectiva”. En pocas horas las imágenes se viralizaron.

“¿Mi vara está muy alta? Posta pregunto, porque no estoy pudiendo encontrar ningún hombre“, comenzó preguntando la chica en el video, que acumuló 80 mil likes en tan solo dos días.

Temas
Seguí leyendo

Nació el hijo de Ursula Corberó y el Chino Darín en Barcelona

Oriana Sabatini deslumbró con un look "black bride" a días de ser mamá

¿A dónde fue Benito? Bad Bunny borró su Instagram tras el show en el Super Bowl

Durísima acusación de Andrea Rincón: "Hacen ritos satánicos y compran almas"

Una sanjuanina cantó en plena calle Corrientes y fue sensación

Jimena Monteverde le dijo adiós a la cocina de Mirtha Legrand

El planteo futbolero y viral de Anamá Ferreira: "La Selección argentina es la única que no tiene un jugador negro"

Se reveló dónde se casarán la China Suárez y Mauro Icardi

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
furia scaglione blanqueo su relacion con un futbolista y sorprendio a todos
El romance menos esperado

Furia Scaglione blanqueó su relación con un futbolista y sorprendió a todos

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Arquitecto sanjuanino estafó por más de $100.000.000: prometía obras, no hacía nada y evitó la cárcel
Tribunales

Arquitecto sanjuanino estafó por más de $100.000.000: prometía obras, no hacía nada y evitó la cárcel

Agresión a tiros en Rawson. A la izquierda Serrano, el autor del disparo huyendo tras el ataque y ahora prófugo. Al centro, Cabanay el condenado con cárcel. A la derecha, Serrano disparando.
Impactante video

Le dispararon en la parada del colectivo en Rawson: hay un condenado y un prófugo intensamente buscado

Por qué desvinculan a dos acusados por la estafa millonaria a Un Rincón de Napoli
Ministerio Público

Por qué desvinculan a dos acusados por la estafa millonaria a Un Rincón de Napoli

Murió un hombre adentro de su camioneta en plena vía pública en Rawson
Conmoción

Murió un hombre adentro de su camioneta en plena vía pública en Rawson

Identificaron al sereno que encontraron sin vida en Carpintería
Pocito

Identificaron al sereno que encontraron sin vida en Carpintería

Te Puede Interesar

Chau celulares en el Penal de Chimbas : se vienen los inhibidores de señal y el teléfono fijo
Medida oficial

Chau celulares en el Penal de Chimbas : se vienen los inhibidores de señal y el teléfono fijo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Compradores revisan un fardo de ropa importada que se vende por kilo en galpones de Mendoza, una modalidad que genera alerta en el comercio de San Juan.
Polémica en puerta

Ropa importada en fardos: alerta en el comercio sanjuanino por un negocio que crece en Mendoza

Tras siete meses de investigación, imputaron a un sujeto que mató al volante a un ciclista en Caucete
Judiciales

Tras siete meses de investigación, imputaron a un sujeto que mató al volante a un ciclista en Caucete

La discusión de la reforma laboral, desde la óptica sanjuanina video
Tiempo debate

La discusión de la reforma laboral, desde la óptica sanjuanina

ADICUS confirmó su adhesión al paro docente universitario por 48 horas, durante la próxima semana.
Conflicto

Confirman paro y movilización de docentes universitarios en San Juan: ¿cuándo será?