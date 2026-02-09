lunes 9 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Amor gótico

Oriana Sabatini deslumbró con un look "black bride" a días de ser mamá

La artista atraviesa la recta final de su embarazo junto a Paulo Dybala y sorprendió con una producción de fotos que rompió con los estereotipos de la maternidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

A semanas de convertirse en mamá por primera vez junto al futbolista Paulo Dybala, Oriana Sabatini volvió a marcar tendencia con una impactante sesión de fotos que no pasó desapercibida. Fiel a su identidad estética y lejos de los mandatos tradicionales asociados al embarazo, la cantante y actriz apostó por una estética black bride que combinó dramatismo, sensualidad y estilo propio.

Lee además
¿a donde fue benito? bad bunny borro su instagram tras el show en el super bowl
Misterio

¿A dónde fue Benito? Bad Bunny borró su Instagram tras el show en el Super Bowl
Andrea Rincón
Gravísimo

Durísima acusación de Andrea Rincón: "Hacen ritos satánicos y compran almas"

En las imágenes, compartidas en sus redes sociales, Oriana luce su embarazo de ocho meses con un conjunto lencero total black, compuesto por un corpiño recto y una bombacha minimalista, dejando al descubierto su panza. El look se completó con un velo negro de gran caída y una extensa cola que aportó un aire ceremonial y teatral.

631517005_18560415568039533_2418322236113256441_n
631776756_18560415565039533_377124320770558502_n

Lejos de los tonos claros y las propuestas románticas que suelen dominar los looks de futuras mamás, Sabatini eligió mantenerse coherente con el universo visual que la representa desde hace años, reafirmando su personalidad incluso en uno de los momentos más significativos de su vida.

El estilismo se coronó con guantes largos negros, reforzando la inspiración gótica y elevando la propuesta a una producción editorial de alto impacto. El resultado fue una serie de imágenes poderosas que rápidamente se volvieron virales y recibieron una catarata de elogios.

Acompañada por Paulo Dybala en esta nueva etapa, Oriana Sabatini celebra la maternidad desde un lugar auténtico, libre y sin concesiones, demostrando que el estilo también puede ser una forma de expresión personal en la dulce espera.

Temas
Seguí leyendo

Una sanjuanina cantó en plena calle Corrientes y fue sensación

Jimena Monteverde le dijo adiós a la cocina de Mirtha Legrand

El planteo futbolero y viral de Anamá Ferreira: "La Selección argentina es la única que no tiene un jugador negro"

Se reveló dónde se casarán la China Suárez y Mauro Icardi

Afirman que Mirtha Legrand fue espiada durante el gobierno kirchnerista

'G's': la nueva creación del género urbano que la rompe a nivel nacional y tiene impronta sanjuanina

Le robaron a Miguel Ángel Rodríguez en MasterChef Celebrity y ahora se supo quién fue

Wanda Nara no respeta las leyes de tránsito: mirá la millonaria cifra que pagó de multas

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

El allanamiento se dio en el Centro Cívico de San Juan.
Revuelo

Allanamiento en el Centro Cívico: investigan firmas apócrifas en expedientes de obras en un antiguo pleito entre privados

Arquitecto sanjuanino estafó por más de $100.000.000: prometía obras, no hacía nada y evitó la cárcel
Tribunales

Arquitecto sanjuanino estafó por más de $100.000.000: prometía obras, no hacía nada y evitó la cárcel

Ruta 40 Sur: en la histórica metamorfosis, se vienen los puentes
Avances

Ruta 40 Sur: en la histórica metamorfosis, se vienen los puentes

Agresión a tiros en Rawson. A la izquierda Serrano, el autor del disparo huyendo tras el ataque y ahora prófugo. Al centro, Cabanay el condenado con cárcel. A la derecha, Serrano disparando.
Impactante video

Le dispararon en la parada del colectivo en Rawson: hay un condenado y un prófugo intensamente buscado

Le desvalijaron la casa a una empleada de la Justicia en Rivadavia
Investigación

Le desvalijaron la casa a una empleada de la Justicia en Rivadavia

Te Puede Interesar

Por el acuerdo con Estados Unidos, la carne subió hasta un 10% y el asado ya cuesta casi $18.000 en San Juan
Golpe al bolsillo

Por el acuerdo con Estados Unidos, la carne subió hasta un 10% y el asado ya cuesta casi $18.000 en San Juan

Por Guillermo Alamino
Chica, Giménez y Uñac. 
Análisis

El minuto a minuto de la postura del uñaquismo sobre la reforma de Ley de Glaciares

Acueducto gate: aparecieron fotos que muestran juntos en el MotoGP al primo de Uñac con el ex Presidente de OSSE
EXCLUSIVO

Acueducto gate: aparecieron fotos que muestran juntos en el MotoGP al primo de Uñac con el ex Presidente de OSSE

La Iglesia sanjuanina opinó sobre la baja de la edad de imputabilidad: Meter presos a los jóvenes y a los adolescentes no resuelve el problema
Postura

La Iglesia sanjuanina opinó sobre la baja de la edad de imputabilidad: "Meter presos a los jóvenes y a los adolescentes no resuelve el problema"

Esta es la imagen captada del incendio anterior.
Ataque incendiario

Otra vez lanzaron una bomba molotov y prendieron fuego a una casilla policial en Santa Lucía