Oriana Sabatini deslumbró con un look "black bride" a días de ser mamá

A semanas de convertirse en mamá por primera vez junto al futbolista Paulo Dybala, Oriana Sabatini volvió a marcar tendencia con una impactante sesión de fotos que no pasó desapercibida. Fiel a su identidad estética y lejos de los mandatos tradicionales asociados al embarazo, la cantante y actriz apostó por una estética black bride que combinó dramatismo, sensualidad y estilo propio.

En las imágenes, compartidas en sus redes sociales, Oriana luce su embarazo de ocho meses con un conjunto lencero total black, compuesto por un corpiño recto y una bombacha minimalista, dejando al descubierto su panza. El look se completó con un velo negro de gran caída y una extensa cola que aportó un aire ceremonial y teatral.

Lejos de los tonos claros y las propuestas románticas que suelen dominar los looks de futuras mamás, Sabatini eligió mantenerse coherente con el universo visual que la representa desde hace años, reafirmando su personalidad incluso en uno de los momentos más significativos de su vida.

El estilismo se coronó con guantes largos negros, reforzando la inspiración gótica y elevando la propuesta a una producción editorial de alto impacto. El resultado fue una serie de imágenes poderosas que rápidamente se volvieron virales y recibieron una catarata de elogios.

Acompañada por Paulo Dybala en esta nueva etapa, Oriana Sabatini celebra la maternidad desde un lugar auténtico, libre y sin concesiones, demostrando que el estilo también puede ser una forma de expresión personal en la dulce espera.