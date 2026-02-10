Arjona sumó otra fecha en Argentina y sigue rompiendo récord: cómo comprar las entradas

El cantante Ricardo Arjona rompió un nuevo récord en nuestro país al sumar una nueva fecha el próximo 19 de mayo . Con 12 funciones completamente agotadas y una nueva fecha confirmada , el artista alcanza un total de 13 shows en el Movistar Arena , consolidando uno de los fenómenos más impactantes de los últimos años.

Las entradas para esta nueva función estarán disponibles a partir del miércoles 11 de febrero a las 17:00 hs a través de la web oficial del Movistar Arena.

image

El intérprete de “ Lo que el Seco no dijo ” ya agotó las entradas del 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 23 y 24 de mayo, prometiendo un show con una propuesta teatral y monumental, similar a la residencia de 23 shows que realizó en su natal Guatemala.

La espera y la euforia por el guatemalteco crecen entre su público argentino desde el gran anuncio de que está trabajando en un nuevo proyecto discográfico titulado, LO QUE EL SECO NO DIJO, que aún no tiene fecha de lanzamiento.

Según sus propias palabras, esta nueva producción es “uno de los mejores trabajos que ha hecho hasta el momento”.

Los récords de Ricardo Arjona en Buenos Aires

En el año 2006, el artista logró el histórico récord de 34 estadios Luna Park realizados con su gira “Adentro”, llegando a un total de 230 mil espectadores. En el 2022, llenó 8 Movistar Arenas y 2 cierres monumentales en el Estadio Vélez en 2023.__IP__

Ahora, Arjona vuelve a hacer historia con su nueva gira internacional que comenzó el pasado 30 de enero.