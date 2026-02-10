martes 10 de febrero 2026

Se agrandó la familia

Nació el hijo de Ursula Corberó y el Chino Darín en Barcelona

Medios españoles anunciaron que la familia del actor recibió a su nuevo integrante en la ciudad española, hecho que se mantuvo con total reserva.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La noticia marca un giro íntimo y familiar en la vida de Ricardo Darín, una de las figuras más influyentes del cine y la televisión argentina. A los 69 años, el actor se convirtió en abuelo por primera vez tras el nacimiento del hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó, una llegada que, fiel al estilo de la pareja, ocurrió bajo un estricto perfil bajo y sin comunicados oficiales por parte de la familia.

La confirmación del nacimiento no llegó desde las redes sociales ni a través de declaraciones de los protagonistas. Fue la periodista Lorena Vázquez, en el programa Y Ahora Sonsoles de Antena 3, quien dio a conocer la información y puso fin a semanas de especulaciones. Según se informó, el bebé nació en una clínica de Barcelona, ciudad que finalmente eligió la pareja luego de versiones cruzadas que señalaban a Buenos Aires o Madrid como posibles escenarios.

Para Ricardo Darín, como a su esposa Florencia Bas, el acontecimiento inaugura una etapa completamente distinta, lejos de los sets de filmación, los estrenos y los debates públicos que suelen rodear su figura. El actor, referente indiscutido del cine argentino contemporáneo, suma ahora un rol profundamente personal que lo conecta con la continuidad familiar y con un legado que trasciende lo artístico. Hasta el momento, ni él ni su hijo realizaron publicaciones ni declaraciones públicas vinculadas al nacimiento, una decisión que refuerza la línea de discreción que atravesó todo el embarazo.

El vínculo entre Corberó y Chino Darín lleva casi una década. Se conocieron en 2015 durante el rodaje de la serie La Embajada y, desde entonces, construyeron una relación sólida, caracterizada por el bajo perfil incluso en los momentos más significativos. El embarazo fue confirmado por la actriz en septiembre del año pasado, luego de semanas de rumores, con una imagen publicada en redes sociales que decía: “Esto no es IA”. A partir de allí, la exposición fue mínima y cuidadosamente dosificada.

Durante los meses previos al parto, la pareja alternó su vida entre España y Argentina, algo que alimentó la expectativa mediática sobre el lugar del nacimiento. Finalmente, Barcelona se impuso como sede, permitiéndoles contar con el acompañamiento cercano de ambas familias en este primer tramo de la crianza. Aun así, hasta ahora no trascendieron datos como el nombre o el sexo del bebé, una reserva coherente con la forma en la que decidieron transitar todo el proceso.

En ese entramado íntimo, la figura de Ricardo Darín adquiere un lugar central. Con una carrera que supera las cinco décadas y títulos emblemáticos como Nueve reinas, El secreto de sus ojos y Argentina, 1985, el actor atraviesa un momento de plena vigencia profesional. Sin embargo, el nacimiento de su primer nieto lo ubica en una dimensión distinta, más ligada a lo personal que a lo público, y lo convierte en protagonista silencioso de una noticia que rápidamente recorrió el mundo del espectáculo.

En las horas previas al nacimiento, algunas imágenes dejaron entrever la cercanía familiar. Una de ellas mostró a la actriz española paseando por España del brazo de su suegro, Ricardo Darín, con un embarazo ya avanzado. Esa postal fue leída como una señal del vínculo cercano entre la actriz y la familia de su pareja, y hoy cobra un nuevo significado a la luz de la noticia.

Para Chino Darín, la paternidad llega en un momento de consolidación profesional, con proyectos desarrollados a ambos lados del Atlántico y una identidad propia dentro del mundo actoral, más allá del peso de su apellido. Para Ricardo, en cambio, el nacimiento representa la continuidad de una historia familiar profundamente ligada al arte, pero también la posibilidad de vivir un rol que suele mantenerse fuera de escena.

