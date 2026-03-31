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Reencuentro con beso: el romántico momento entre Lizardo Ponce y Franco Poggio tras la eliminación de GH

El influencer compartió un sentido mensaje en redes luego de que su novio quedara fuera de Gran Hermano. El joven sanjuanino se despidió del reality tras un mano a mano con Brian Sarmiento y recibió una cálida bienvenida cargada de amor.

Por Redacción Tiempo de San Juan
lizardo

La salida de Franco Poggio de la casa de Gran Hermano dejó uno de los momentos más sensibles fuera de la pantalla. A pocas horas de su eliminación, el joven modelo sanjuanino se reencontró con su pareja, Lizardo Ponce, en un momento íntimo y cargado de emoción que rápidamente se volvió símbolo del cariño que los une.

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El influencer y periodista de streaming no tardó en expresar lo que sentía. A través de sus historias de Instagram, compartió una imagen de ambos en el estudio del programa, acompañada por un mensaje que conmovió a sus seguidores: “No puedo ni explicar cuánto necesitaba este abrazo. Estoy muy orgulloso de vos, de tus valores, tu educación y el respeto que te caracterizó más allá de todo”.

Franco, de 24 años y oriundo de San Juan, había ingresado a la casa el 24 de febrero como uno de los participantes de “Generación Dorada”. Durante su paso por el reality logró destacarse, incluso convirtiéndose en el primer líder de la edición. Sin embargo, su juego no logró sostenerlo hasta las instancias finales.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Reencuentro con beso Tras su salida de Gran Hermano, Franco Poggio tuvo un esperado y romántico reencuentro con Lizardo Ponce El sanjuanino quedó eliminado en un mano a mano con Brian Sarmiento, pero afuera lo esperaba el mejor premio: el amor “No puedo ni explicar cuánto necesitaba este abrazo… estoy muy orgulloso de vos”, escribió Lizardo, emocionado, junto a una imagen de ambos en el estudio. Después de semanas separados, la pareja volvió a verse cara a cara y selló el momento con un beso que lo dijo todo. Más información en @tiempodesanjuan"
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La gala del lunes 30 de marzo marcó su despedida. En un mano a mano con Brian Sarmiento, uno de los competidores más fuertes, Poggio quedó eliminado por decisión del público, cerrando así su participación en uno de los programas más vistos del país.

Lejos de la competencia, lo esperaba Lizardo. “Estoy seguro de que se viene todo lo increíble que te merecés. Al fin juntos de nuevo, te amo mi amor”, escribió, dejando en claro que el vínculo entre ambos se fortaleció con la experiencia.

La relación, que había sido oficializada en 2024, volvió a ocupar el centro de la escena, esta vez desde un lugar íntimo y genuino. Entre cámaras, flashes y emociones, el reencuentro dejó una certeza: más allá del juego, hay historias que continúan fuera de la casa.

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