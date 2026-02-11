Mirtha Legrand ya tiene reemplazo para Jimena Monteverde: a qué chef pidió

En medio del escándalo por la salida de Jimena Monteverde de los almuerzos de Mirtha Legrand , trascendió el nombre del posible sucesor elegido por la mismísima conductora para ocupar su lugar.

La Chiqui se mostró angustiada por la partida de la cocinera, aunque elogió su crecimiento personal como conductora de “La cocina rebelde”.

En diálogo con la periodista Maru Leone (El Observador 1079), Legrand expresó su tristeza por no poder contar con la compañía de Monteverde en su ciclo: “Mirtha hoy le consulté, me dice ‘imposible combinar los horarios’. Me dice que le duele, que es muy lamentable que no pueda seguir Jimena, que la quiere mucho".

Ante la pregunta sobre quién le gustaría que tome la posta en la cocina más famosa del país, Mirtha fue contundente: “Coco Carreño me gusta y lo veo reemplazando a Jimena”.

Sin embargo, Leone sostuvo que no cree que el cocinero pueda ser el reemplazo oficial de Monteverde, debido a sus compromisos laborales y participación dentro del ciclo de Jimena: “Hay que ver cómo se organiza porque yo sé que él está abriendo una cafetería, una pizzería, está en La Cocina Rebelde con Jimena pero bueno, no es lo mismo que falte quizás un cocinero, un compañero, a que falte la conductora”.

“Palabra de Mirtha Legrand ahora en exclusiva hace unos minutos: está muy triste por la salida de Jimena, no hubo manera de negociar”