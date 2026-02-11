miércoles 11 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
"Mesaza"

Mirtha Legrand ya tiene reemplazo para Jimena Monteverde: a qué chef pidió

Tras la salida de la cocinaera, trascendió el nombre del posible sucesor elegido por la mismísima conductora para ocupar su lugar.

Por Agencia NA
image

En medio del escándalo por la salida de Jimena Monteverde de los almuerzos de Mirtha Legrand, trascendió el nombre del posible sucesor elegido por la mismísima conductora para ocupar su lugar.

Lee además
se conocio el nombre del hijo del chino darin y ursula corbero
Se agrandó la familia

Se conoció el nombre del hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó
Wanda Nara tiene un nuevo conflicto legal.
Quilombo en puerta...

Wanda Nara, enojadísima: acusó a la China Suárez de usarle la ropa

La Chiqui se mostró angustiada por la partida de la cocinera, aunque elogió su crecimiento personal como conductora de “La cocina rebelde”.

En diálogo con la periodista Maru Leone (El Observador 1079), Legrand expresó su tristeza por no poder contar con la compañía de Monteverde en su ciclo: “Mirtha hoy le consulté, me dice ‘imposible combinar los horarios’. Me dice que le duele, que es muy lamentable que no pueda seguir Jimena, que la quiere mucho".

Ante la pregunta sobre quién le gustaría que tome la posta en la cocina más famosa del país, Mirtha fue contundente: “Coco Carreño me gusta y lo veo reemplazando a Jimena”.

Sin embargo, Leone sostuvo que no cree que el cocinero pueda ser el reemplazo oficial de Monteverde, debido a sus compromisos laborales y participación dentro del ciclo de Jimena: “Hay que ver cómo se organiza porque yo sé que él está abriendo una cafetería, una pizzería, está en La Cocina Rebelde con Jimena pero bueno, no es lo mismo que falte quizás un cocinero, un compañero, a que falte la conductora”.

image

“Palabra de Mirtha Legrand ahora en exclusiva hace unos minutos: está muy triste por la salida de Jimena, no hubo manera de negociar

Seguí leyendo

Polémica: una tiktoker dijo que "los pobres no deberían tener hijos" y estallaron las redes

Arjona sumó otra fecha en Argentina y sigue rompiendo récord: cómo comprar las entradas

Furia Scaglione blanqueó su relación con un futbolista y sorprendió a todos

Nació el hijo de Ursula Corberó y el Chino Darín en Barcelona

Oriana Sabatini deslumbró con un look "black bride" a días de ser mamá

¿A dónde fue Benito? Bad Bunny borró su Instagram tras el show en el Super Bowl

Durísima acusación de Andrea Rincón: "Hacen ritos satánicos y compran almas"

Una sanjuanina cantó en plena calle Corrientes y fue sensación

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Wanda Nara tiene un nuevo conflicto legal.
Quilombo en puerta...

Wanda Nara, enojadísima: acusó a la China Suárez de usarle la ropa

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Mi gran guerrero: el conmovedor mensaje de la madre del bebé que falleció en el Barrio La Estación
Dolor en las redes

"Mi gran guerrero": el conmovedor mensaje de la madre del bebé que falleció en el Barrio La Estación

El periodista agradeció a la Policía (foto ilustrativa).
Testimonio

Entre sirenas y corridas: la noche de terror de un periodista sanjuanino para salvar a su pequeña hija

La Circunvalación de San Juan fue un desierto hasta que en 2005 el entonces gobernador José Luis Gioja la parquizó. Desde entonces requiere de un importante mantenimiento. 
Atención

Alerta en la Circunvalación: detectan un socavón y piden extremar la precaución al circular

Poder Judicial de San Juan.
Tribunales

Todos los nombres de los nuevos designados en el Poder Judicial de San Juan

Compradores revisan un fardo de ropa importada que se vende por kilo en galpones de Mendoza, una modalidad que genera alerta en el comercio de San Juan.
Polémica en puerta

Ropa importada en fardos: alerta en el comercio sanjuanino por un negocio que crece en Mendoza

Te Puede Interesar

El caso es investigado por personal de UFI ANIVI.
UFI ANIVI

Investigan abusos a una menor en la provincia: la madre obligaba a su hija a tener relaciones con su pareja

Por Redacción Tiempo de San Juan
Robaron por segunda vez, en menos de 48 horas, en la casa de una empleada judicial en Marquesado
Ensañamiento

Robaron por segunda vez, en menos de 48 horas, en la casa de una empleada judicial en Marquesado

Villa vs Savoca: las dos listas que jugarán en las elecciones de UPCN
Oficial

Villa vs Savoca: las dos listas que jugarán en las elecciones de UPCN

Poder Judicial de San Juan.
Tribunales

Todos los nombres de los nuevos designados en el Poder Judicial de San Juan

Milagro en Pocito: una policía le salvó la vida a una beba que se estaba ahogando
Buena noticia

Milagro en Pocito: una policía le salvó la vida a una beba que se estaba ahogando