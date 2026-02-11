miércoles 11 de febrero 2026

Quilombo en puerta...

Wanda Nara, enojadísima: acusó a la China Suárez de usarle la ropa

“Que devuelva mi mudanza”, lanzó la empresaria a través del periodista Guido Záffora.

Por Agencia NA
Wanda Nara tiene un nuevo conflicto legal.

La empresaria Wanda Nara vuelve a ser centro de atención tras unas recientes declaraciones donde acusa a Eugenia China” Suárez de “usarle su ropa y la de sus hijas”, como también exigirle a la abogada Elba Marcovecchio que “se ocupe” de que Mauro Icardi pague la cuota alimentaria de sus hijas.

La empresaria había declarado que la “casa de los sueños” habría quedado embargada por la Justicia, luego de que el futbolista no efectuara los pagos de cuota alimentaria correspondientes.

A través del periodista Guido Záffora, Wanda Nara mandó una dura acusación: “'Que ella se deje de usar mi ropa'... ¿Ella quién? La China”. “'Y la de mis hijas. Y devuelva mi mudanza', porque supuestamente una mudanza que nunca llegó y demás”, continuó.

La mediática volvió a referirse a los artículos que dejó en la casa que compartía con el futbolista en Turquía que, supuestamente, la China habría usado durante sus primeras visitas en el país europeo.}

También se dirigió a Elba Marcovecchio, abogada del futbolista: “'Que se ocupe de que su defendido (Icardi) pague alimentos en vez de hacer que tenga todo embargado'”, apuntó.

"Y se refiere a la 'casa de los sueños' y demás", cerró el periodista.

