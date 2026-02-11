miércoles 11 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
El efecto Benito

Por Bad Bunny, crecen hasta un 178% las búsquedas para aprender español en Estados Unidos

Fue tras la actuación del artista en el Super Bowl. Un estudio mostró el interés por el idioma más allá de entender una canción.

Por Juan Ortiz
image

Las búsquedas para aprender español en Estados Unidos aumentaron hasta un 178%, alcanzando picos de 63.000 búsquedas diarias tras la actuación de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl, mientras que, previo al evento, ya había crecido un 89% el tráfico por encima de los niveles habituales, alcanzando las 43.000 búsquedas y en los días siguientes al show se disparó aún más.

Lee además
se conocio el nombre del hijo del chino darin y ursula corbero
Se agrandó la familia

Se conoció el nombre del hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó
Wanda Nara tiene un nuevo conflicto legal.
Quilombo en puerta...

Wanda Nara, enojadísima: acusó a la China Suárez de usarle la ropa

Según un informe un Bad Bunny no sólo protagonizó uno de los shows más comentados del evento deportivo más visto del planeta, sino que se convirtió en el primer artista hispanohablante en encabezar el espectáculo de medio tiempo, mientras que millones de espectadores escucharon español en prime time, sin traducciones ni concesiones y, para muchos, fue el primer contacto real con el idioma a esa escala.

Los datos se desprenden de un estudio de una plataforma global de aprendizaje y, lo que comenzó como un espectáculo musical, se transformó, en cuestión de horas, en un fenómeno cultural y educativo, ya que, de acuerdo con el estudio, este impulso podría traducirse en hasta 737.000 nuevos estadounidenses explorando recursos formales para aprender español, un aumento estimado del 200% vinculado directamente a un único momento cultural.

El show, que fue bautizado en redes como “Benitobowl”, estuvo cargado de símbolos culturales: campos de caña de azúcar, mesas de dominó, instrumentos tradicionales puertorriqueños y escenas de la vida cotidiana.

Temas
Seguí leyendo

Mirtha Legrand ya tiene reemplazo para Jimena Monteverde: a qué chef pidió

Polémica: una tiktoker dijo que "los pobres no deberían tener hijos" y estallaron las redes

Arjona sumó otra fecha en Argentina y sigue rompiendo récord: cómo comprar las entradas

Furia Scaglione blanqueó su relación con un futbolista y sorprendió a todos

Nació el hijo de Ursula Corberó y el Chino Darín en Barcelona

Oriana Sabatini deslumbró con un look "black bride" a días de ser mamá

¿A dónde fue Benito? Bad Bunny borró su Instagram tras el show en el Super Bowl

Durísima acusación de Andrea Rincón: "Hacen ritos satánicos y compran almas"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
mirtha legrand ya tiene reemplazo para jimena monteverde: a que chef pidio
"Mesaza"

Mirtha Legrand ya tiene reemplazo para Jimena Monteverde: a qué chef pidió

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Mi gran guerrero: el conmovedor mensaje de la madre del bebé que falleció en el Barrio La Estación
Dolor en las redes

"Mi gran guerrero": el conmovedor mensaje de la madre del bebé que falleció en el Barrio La Estación

La Circunvalación de San Juan fue un desierto hasta que en 2005 el entonces gobernador José Luis Gioja la parquizó. Desde entonces requiere de un importante mantenimiento. 
Atención

Alerta en la Circunvalación: detectan un socavón y piden extremar la precaución al circular

Poder Judicial de San Juan.
Tribunales

Todos los nombres de los nuevos designados en el Poder Judicial de San Juan

Ladrones entraron a robar a la casa de un policía en Concepción: en video, así capturó el efectivo a un joven con antecedentes
Capital

Ladrones entraron a robar a la casa de un policía en Concepción: en video, así capturó el efectivo a un joven con antecedentes

Robaron por segunda vez, en menos de 48 horas, en la casa de una empleada judicial en Marquesado
Ensañamiento

Robaron por segunda vez, en menos de 48 horas, en la casa de una empleada judicial en Marquesado

Te Puede Interesar

La pelea vecinal en el B° Los Toneles sacó a luz una vieja disputa donde un joven terminó asesinado
Violencia en Chimbas

La pelea vecinal en el B° Los Toneles sacó a luz una vieja disputa donde un joven terminó asesinado

Por Redacción Tiempo de San Juan
Auditorio Juan Victoria: cuáles son las cinco empresas que pelean por quedarse con la histórica remodelación
Licitación

Auditorio Juan Victoria: cuáles son las cinco empresas que pelean por quedarse con la histórica remodelación

Se hizo pasar por el Pequeño J, amenazó con descuartizar empleadas de Naturgy y le prohibieron llamar al 0800
Justicia

Se hizo pasar por el "Pequeño J", amenazó con descuartizar empleadas de Naturgy y le prohibieron llamar al 0800

Poder Judicial de San Juan.
Tribunales

Todos los nombres de los nuevos designados en el Poder Judicial de San Juan

Javier Milei invitó al Papa León XIV para que visite la Argentina: cuáles son las probabilidades y cuándo vendría
Oficial

Javier Milei invitó al Papa León XIV para que visite la Argentina: cuáles son las probabilidades y cuándo vendría