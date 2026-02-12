jueves 12 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Escándalo

Aseguran que Mauro Icardi estuvo a los besos con una mujer en Turquía, mientras la China Suárez está en Argentina: el video

En las últimas horas, comenzó a circular un video del futbolista en el cumpleaños de Lucas Torreira que desató versiones cruzadas.

Por Agencia NA
image

Un nuevo foco de polémica envuelve a Mauro Icardi. En las últimas horas, comenzaron a multiplicarse las versiones que aseguran que el delantero habría sido infiel a La China Suárez, quien se encuentra en la Argentina cumpliendo compromisos vinculados al estreno de la serie En el barro.

Lee además
¿hermanos o madre e hijo? el video de ludwika paleta que dejo a todos en shock
Video

¿Hermanos o madre e hijo? El video de Ludwika Paleta que dejó a todos en shock
Gran Hermano conocerá en la noche de este martes al ganador.
Novedades

Todavía no empezó Gran Hermano Generación Dorada y ya hay un cambio en uno de sus programas

El episodio que encendió las alarmas ocurrió en Turquía, durante el festejo por el cumpleaños número 30 del mediocampista Lucas Torreira. Icardi asistió a la celebración junto a otros compañeros y amigos cercanos, en una noche marcada por la música, los brindis y el clima distendido.

Sin embargo, un video que empezó a circular en redes sociales cambió el tono festivo por el escándalo. En las imágenes supuestamente se lo ve al futbolista bailando rodeado de varias personas, y en particular muy cerca de una mujer morocha, lo que generó especulaciones inmediatas.

En uno de los fragmentos más comentados del clip, se observa cómo la mujer le toma el rostro a un hombre con características físicas similares a las de Icardi y le da un beso apasionado. Aunque no hay confirmación oficial sobre la identidad de la persona que aparece en el video, las imágenes fueron suficientes para que estallaran los rumores de una posible traición.

Por el momento, ninguno de los protagonistas salió a dar declaraciones públicas al respecto. Mientras tanto, el video sigue circulando y alimentando las versiones sobre una nueva crisis en la relación del futbolista y la actriz.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2021901738723385678&partner=&hide_thread=false

La reacción de la China Suárez

Mientras tanto, la China Suárez se encuentra cumpliendo con las notas de prensa previo al estreno de la segunda temporada de En el Barro, por lo que en sus redes sociales solo se vieron posteos de este tipo. Fiel a su estilo, se especula con que no le dé entidad a lo que circula en redes sociales y todo quede en la nada, una vez más.

Temas
Seguí leyendo

Por Bad Bunny, crecen hasta un 178% las búsquedas para aprender español en Estados Unidos

Se conoció el nombre del hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó

Wanda Nara, enojadísima: acusó a la China Suárez de usarle la ropa

Mirtha Legrand ya tiene reemplazo para Jimena Monteverde: a qué chef pidió

Polémica: una tiktoker dijo que "los pobres no deberían tener hijos" y estallaron las redes

Arjona sumó otra fecha en Argentina y sigue rompiendo récord: cómo comprar las entradas

Furia Scaglione blanqueó su relación con un futbolista y sorprendió a todos

Nació el hijo de Ursula Corberó y el Chino Darín en Barcelona

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¿hermanos o madre e hijo? el video de ludwika paleta que dejo a todos en shock
Video

¿Hermanos o madre e hijo? El video de Ludwika Paleta que dejó a todos en shock

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Andino y Chica se despegan del Bloque Justicialista en Diputados y votarán a favor del acuerdo del Mercosur-Unión Europea
Legislativas

Andino y Chica se despegan del Bloque Justicialista en Diputados y votarán a favor del acuerdo del Mercosur-Unión Europea

¡Se movió todo!: Fortísimo temblor en Chile se sintió en San Juan
¿Lo sentiste?

¡Se movió todo!: Fortísimo temblor en Chile se sintió en San Juan

Jueves ventoso en San Juan: ráfagas de hasta 50 km/h y máxima de 30°
SMN

Jueves ventoso en San Juan: ráfagas de hasta 50 km/h y máxima de 30°

El Abuelo Pepe frente al tribunal y custodiado.
Anciano pervertido

Ratificaron la condena al "Abuelo Pepe" por abusar de sus nietos, le revocaron la domiciliaria y pasará 12 años preso

Le disparó a su propio nieto y ahora está prófugo: le secuestraron armas, cocaína y casi $2,7millones
En Rawson

Le disparó a su propio nieto y ahora está prófugo: le secuestraron armas, cocaína y casi $2,7millones

Te Puede Interesar

En busca del nuevo juez camarista civil: el perfil de los tres aspirantes y una designación que todavía no tiene fecha
Jugoso cargo judicial

En busca del nuevo juez camarista civil: el perfil de los tres aspirantes y una designación que todavía no tiene fecha

Por Florencia García
Empaque bajo parral. La modalidad permite cosechar y acondicionar la uva de mesa en el mismo viñedo, reduciendo manipulación, deshidratación y costos para los productores sanjuaninos.
Pedido histórico

La uva de mesa sanjuanina ganó una batalla: recuperó una práctica que reduce pérdidas y costos

Las carnicerías de San Juan preparan un nuevo aumento (foto ilustrativa). 
Atención

Advierten que la carne volverá a subir en San Juan la próxima semana

¡Se movió todo!: Fortísimo temblor en Chile se sintió en San Juan
¿Lo sentiste?

¡Se movió todo!: Fortísimo temblor en Chile se sintió en San Juan

Buscaban droga y encontraron el botín de un robo: deberá pagar $120.000 y trabajar gratis
Probation

Buscaban droga y encontraron el botín de un robo: deberá pagar $120.000 y trabajar gratis