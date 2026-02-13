viernes 13 de febrero 2026

Servicio

Cronograma confirmado: así será la entrega de módulos para personas con celiaquía en febrero

El beneficio alcanza a todos los departamentos y contempla una jornada especial para quienes no puedan asistir en la fecha asignada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

El operativo se desarrolla a través de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias, garantizando el acceso a este acompañamiento nutricional específico y fortaleciendo la política pública orientada a promover una alimentación adecuada y segura para las personas con celiaquía.

Las entregas se realizan en hospitales, centros de salud, CAPS, CIC, con el objetivo de facilitar la cercanía y la organización territorial en cada departamento.

Estas acciones forman parte del compromiso sostenido del Gobierno de San Juan para garantizar derechos y acompañar a las familias sanjuaninas en todo el territorio provincial.

Cabe destacar que en el departamento de Valle Fértil la entrega se desarrolló el día martes 11 de febero donde sus beneficiarios fueron notificados con anticipación.

Cronograma por departamento

Iglesia: 12 de febrero a las 9:00 hs. - CIC de Las Flores y a las 10:30 hs. - Hospital Dr. Tomás Perón.

Sarmiento: 12 de febrero de 10:30 a 11:30 hs. – CIC.

25 de Mayo: 12 de febrero de 9:00 a 10:00 hs. – Hospital Santa Rosa.

Jáchal: 13 de febrero de 9:00 hs. en el CIC de Niquivil; 09:30 hs. - Hospital San Roque y 10:30 hs. - CIC de Villa Mercedes.

Caucete: 13 de febrero de 9:00 a 11:00 hs. - Unión Deportiva Caucetera (Av. de los Ríos y Gral. Acha).

9 de Julio: 18 de febrero de 11:30 a 13:30 hs – CIC.

Calingasta: 19 de febrero a las 9:30 hs. (Hospital de Calingasta), 10:30 hs. (Hospital de Barreal).

Zonda: 20 de febrero de 9:00 a 11:00 hs. – CAPS.

Ullum: 20 de febrero de 11:30 a 13:30 hs. – CIC.

Angaco: 23 de febrero de 9:00 a 10:30 hs. – Hospital Dr. Rizo Esparza.

San Martín: 23 de febrero de 11:00 a 12:30 hs – Hospital Dra. Stella Molina.

Gran San Juan (Capital, Santa Lucía, Rivadavia, Rawson, Chimbas, Pocito y Albardón): 20, 23, 24 y 25 de febrero de 8:00 a 13:00 hs. – Depósito del Ministerio, calle Salta1724 (n).

Para las personas que no asisten en la fecha estipulada, podrán retirar el módulo el día 27 de febrero de 8:00 a 13:00 hs. por el depósito del Ministerio.

