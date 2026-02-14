sábado 14 de febrero 2026

Estos son los invitados de Mirtha Legrand este 14 de febrero, día de los enamorados

El programa conducido por la Chiqui será transmitido a partir de las 21:30 horas, en El Trece.

Por Agencia NA
Mirtha Legrand 

Para este sábado 14 de febrero de 2026, celebrando el Día de los Enamorados, Mirtha Legrand recibe en su "mesaza" a figuras destacadas para una noche de actualidad y entrevistas a las 21:30 hs en El Trece.

Quiénes son los invitados en el programa de Mirtha Legrand

los invitados confirmados para esta fecha especial son dos reconocidas parejas del espectáculo: Boy Olmi y Carola Reyna, y Silvia Kutika y Luis Luque.

Por Redacción Tiempo de San Juan

