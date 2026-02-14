Estos son los invitados de Mirtha Legrand este 14 de febrero, día de los enamorados

Para este sábado 14 de febrero de 2026, celebrando el Día de los Enamorados, Mirtha Legrand recibe en su "mesaza" a figuras destacadas para una noche de actualidad y entrevistas a las 21:30 hs en El Trece.
sábado 14 de febrero 2026
El programa conducido por la Chiqui será transmitido a partir de las 21:30 horas, en El Trece.
los invitados confirmados para esta fecha especial son dos reconocidas parejas del espectáculo: Boy Olmi y Carola Reyna, y Silvia Kutika y Luis Luque.