Antes de sus shows, Bad Bunny caminó las calles de Buenos Aires en busca de un postre que lo deslumbró

Bad Bunny está en la Argentina y revolucionó a los fanáticos en Buenos Aires. El cantante puertorriqueño aterrizó en la ciudad en las primeras horas del martes y desde entonces comenzó el furor por la fiesta que brindará en el estadio River Plate, donde dará tres shows este fin de semana.

El artista se instaló en el exclusivo Palacio Duhau , y sus fanáticos pasaron toda la noche esperándolo en la puerta. Sin embargo, mantuvo un perfil reservado, y hasta el momento no tuvo interacción con sus seguidores.

Para su primera salida, eligió una cena íntima en NESS, un reconocido restaurante de Núñez especializado en cocina a leña. Aunque no trascendieron fotos de él allí, el lugar agradeció la visita a través de sus redes sociales.

El menú fue de pan a las brasas, chipirones con huancaína negra, cerdo con chili crisp y arroz con queso Lincoln y brócoli, entre otros platos. Además, participó de una mini cata de vinos argentinos de distintas regiones del país y pidió dos botellas para llevar a su hotel. Para el postre, flan de halva, que lo deslumbró al punto de pedir porciones para llevar.

Para disfrutar de un poco de música, habría asistido al concierto sinfónico de Yandel, su colega puertorriqueño, en el Movistar Arena ubicado en el barrio de Villa Crespo.

En cuanto a los shows, el estadio River Plate ya está listo para sus tres presentaciones, incluyendo a la famosa “Casita”, uno de los momentos más íntimos del espectáculo. La misma ya está montada y es uno de los grandes atractivos de su puesta en escena para esta gira.