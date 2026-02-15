Emilio Alaniz y Matías Ramos dominaron y se consagraron campeones del Safari tras las Sierras

El Safari tras las Sierras cerró una edición exitosa luego de tres días de intensa actividad, caminos exigentes y una gran convocatoria de fanáticos que acompañaron cada tramo. Con controles, seguridad y logística a la altura de las circunstancias, el evento dejó saldo altamente positivo tanto en lo deportivo como en lo organizativo.

Los números Los centrales y el goleador, los puntos más altos de este nuevo San Martín: el uno por uno

Torneo Apertura Borgogno fue figura ante un Boca que no pudo salir del empate y se fue silbado

Este domingo se disputó el prime final, donde quedó definido el clasificador general. El binomio integrado por Emiliano Alaniz – Ramos Matías se quedó con el primer puesto de la clasificación general a bordo de una Toyota Hilux (categoría 15 INT) , marcando un tiempo total de 37:08.26 , resultado que les permitió consagrarse campeones de la competencia.

El podio se completó con Leandro Rodríguez Corti – Agüero Martín, también en la categoría 15 INT, quienes finalizaron en el segundo lugar con un tiempo de 37:46.06, a +37.80 del ganador. El tercer escalón fue para Ignacio Villa – Gonzalo Díaz (17 UTV TR), que registraron 38:04.57, quedando a +56.31 de la punta.

La competencia, correspondiente a la Etapa 3 “Balde de Las Chilcas – Coqui Quintana”, mostró un alto nivel deportivo y confirmó el crecimiento sostenido del Safari tras las Sierras. La masiva presencia de público en cada sector del recorrido y el compromiso de los equipos participantes refuerzan la intención de posicionar el evento como uno de los rallys más convocantes del país.