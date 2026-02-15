Emilio Alaniz y Matías Ramos dominaron y se consagraron campeones del Safari tras las Sierras

El Safari tras las Sierras cerró una edición exitosa luego de tres días de intensa actividad, caminos exigentes y una gran convocatoria de fanáticos que acompañaron cada tramo. Con controles, seguridad y logística a la altura de las circunstancias, el evento dejó saldo altamente positivo tanto en lo deportivo como en lo organizativo.
Este domingo se disputó el prime final, donde quedó definido el clasificador general. El binomio integrado por Emiliano Alaniz – Ramos Matías se quedó con el primer puesto de la clasificación general a bordo de una Toyota Hilux (categoría 15 INT), marcando un tiempo total de 37:08.26, resultado que les permitió consagrarse campeones de la competencia.
El podio se completó con Leandro Rodríguez Corti – Agüero Martín, también en la categoría 15 INT, quienes finalizaron en el segundo lugar con un tiempo de 37:46.06, a +37.80 del ganador. El tercer escalón fue para Ignacio Villa – Gonzalo Díaz (17 UTV TR), que registraron 38:04.57, quedando a +56.31 de la punta.
La competencia, correspondiente a la Etapa 3 “Balde de Las Chilcas – Coqui Quintana”, mostró un alto nivel deportivo y confirmó el crecimiento sostenido del Safari tras las Sierras. La masiva presencia de público en cada sector del recorrido y el compromiso de los equipos participantes refuerzan la intención de posicionar el evento como uno de los rallys más convocantes del país.