domingo 15 de febrero 2026

Magia pura

Video: el gol de Messi desde un ángulo imposible mientras observaba jugar a sus hijos

El astro argentino, en pleno proceso de recuperación, regaló una jugada particular que se viralizó en redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
messi

En una jornada cargada de gestos íntimos y fútbol, Lionel Messi protagonizó una escena que recorrió las redes sociales y alimentó la conversación con comentarios de admiración por el futbolista. El capitán del Inter Miami, en pleno proceso de recuperación física tras una lesión, asistió en el Día de los Enamorados a ver a sus hijos, que juegan en las categorías juveniles del club norteamericano, y reforzó su vínculo con el fútbol incluso fuera del ámbito profesional.

La presencia de la Pulga, de 38 años, en una cancha juvenil del club, donde se destacaba uno de sus hijos, se transformó en noticia cuando una acción espontánea terminó por captar la atención de todos los presentes. Según se observa en las imágenes divulgadas, el astro argentino tomó una pelota cercana al campo de juego y, con un solo toque, logró lo que para la mayoría resultaría improbable: la pelota ingresó con efecto en un pequeño arco, desde un ángulo imposible.

El episodio no solo fue celebrado por su destreza, sino que mostró el entusiasmo del futbolista por acompañar a su hijo en un contexto amateur y la naturalidad con la que convive con el deporte aún en la vida cotidiana. “La pelota le pasó cerca y no pudo evitar hacer su magia”, “gol más que olímpico del mejor de todos”, “la ansiedad le ganó”, “lo hizo como si estuviera en un mundial”, comentaron fanáticos en las redes sociales.

