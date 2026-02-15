Fúnez tras el empate: "Nos podríamos haber llevado un poco más"

La voz de Nazareno Funez tuvo peso propio después del empate 1-1 de San Martín frente a Chacarita , por la fecha inicial de la Primera Nacional. El delantero, autor del gol del Verdinegro, habló con la transmisión LPF Play y dejó sus sensaciones tras el debut en una cancha siempre compleja.

"Nos podríamos haber llevado un poco más. Hicimos un buen partido", aseguró el atacante, con la tranquilidad de quien sabe que el equipo respondió en un contexto exigente. San Martín mostró pasajes de buen fútbol, personalidad para jugar y contundencia en el arranque, cuando Fúnez necesitó poco para volver a gritar con la camiseta verdinegra.

El delantero también se refirió a su regreso y a lo que significa volver a convertir con el club. Con perfil bajo, pero sin esconder la satisfacción, destacó la importancia de arrancar sumando y de aportar desde su lugar. Su tanto abrió el marcador y confirmó que el olfato sigue intacto, en una nueva etapa que lo tiene nuevamente como referencia ofensiva.

Fúnez sabe que la categoría es larga y pareja, pero el mensaje fue claro: el equipo estuvo a la altura y dejó buenas señales en el estreno. "Sumar siempre es importante, más en una cancha como esta", dijo.