domingo 15 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Palabra autorizada

Fúnez tras el empate: "Nos podríamos haber llevado un poco más"

San Martín igualó 1-1 ante Chacarita en el arranque del ascenso y el goleador verdinegro fue claro en el final del encuentro. Qué dijo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La voz de Nazareno Funez tuvo peso propio después del empate 1-1 de San Martín frente a Chacarita, por la fecha inicial de la Primera Nacional. El delantero, autor del gol del Verdinegro, habló con la transmisión LPF Play y dejó sus sensaciones tras el debut en una cancha siempre compleja.

Lee además
san martin debuto y se trajo un empate valioso de la complicada cancha de chacarita
Primera Nacional

San Martín debutó y se trajo un empate valioso de la complicada cancha de Chacarita
video: nazareno funez volvio encendido y tuvo su debut con gol
Regreso triunfal

Video: Nazareno Funez volvió encendido y tuvo su debut con gol

"Nos podríamos haber llevado un poco más. Hicimos un buen partido", aseguró el atacante, con la tranquilidad de quien sabe que el equipo respondió en un contexto exigente. San Martín mostró pasajes de buen fútbol, personalidad para jugar y contundencia en el arranque, cuando Fúnez necesitó poco para volver a gritar con la camiseta verdinegra.

El delantero también se refirió a su regreso y a lo que significa volver a convertir con el club. Con perfil bajo, pero sin esconder la satisfacción, destacó la importancia de arrancar sumando y de aportar desde su lugar. Su tanto abrió el marcador y confirmó que el olfato sigue intacto, en una nueva etapa que lo tiene nuevamente como referencia ofensiva.

Fúnez sabe que la categoría es larga y pareja, pero el mensaje fue claro: el equipo estuvo a la altura y dejó buenas señales en el estreno. "Sumar siempre es importante, más en una cancha como esta", dijo.

Temas
Seguí leyendo

Dolor en la comunidad del rugby por la muerte de Alberto "Besu" Mugnos

Cerúndolo le ganó a Darderi y se quedó con el título en el Argentina Open

Boca empata 0-0 con Platense en La Bombonera

Video: el gol de Messi desde un ángulo imposible mientras observaba jugar a sus hijos

Tobías Martínez empezó fuerte: Top 4 en un arranque de campeonato a pura adrenalina

San Martín ya tiene sede para su debut en la Copa Argentina

UPCN venció a Defensores, cerró la fase regular en segundo lugar y ya apunta a los playoffs

Hernán Zuliani, ADN sanjuanino, ambicioso y con sed de gloria: "En nuestra mente está el ascenso"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
san martin debuto y se trajo un empate valioso de la complicada cancha de chacarita
Primera Nacional

San Martín debutó y se trajo un empate valioso de la complicada cancha de Chacarita

Por Giulia Lux

Las Más Leídas

El hecho del que fue protagonista Madcur el año pasado.
Conmoción

Murió Monir Madcur Ponte, el empresario sanjuanino que estuvo relacionado a un hecho de violencia en el 2025

Lluvias en San Juan
SMN

Domingo lluvioso y con temperaturas agradables en San Juan

Sin VPN y fácil de INSTALAR: la app que reemplaza a Magis TV para ver series y películas en Argentina
Truquito

Sin VPN y fácil de INSTALAR: la app que reemplaza a Magis TV para ver series y películas en Argentina

La sanjuanina Carolina Oro y el intendente de Ushuaia anunciaron que serán padres
Dulce espera

La sanjuanina Carolina Oro y el intendente de Ushuaia anunciaron que serán padres

Más allá de la flor de cannabis: el ambicioso plan de San Juan para aprovechar la planta a full, hasta las raíces
Negocio prometedor

Más allá de la flor de cannabis: el ambicioso plan de San Juan para aprovechar la planta a full, hasta las raíces

Te Puede Interesar

Murió un operario en el campamento del proyecto minero Vicuña
Conmoción

Murió un operario en el campamento del proyecto minero Vicuña

Por Redacción Tiempo de San Juan
El recuerdo de uno de Los Plateros en sus visitas a la Argentina: de cantarle a la familia Menem al vino que espera tomar en San Juan
Ansiada visita

El recuerdo de uno de Los Plateros en sus visitas a la Argentina: de cantarle a la familia Menem al vino que espera tomar en San Juan

San Martín debutó y se trajo un empate valioso de la complicada cancha de Chacarita
Primera Nacional

San Martín debutó y se trajo un empate valioso de la complicada cancha de Chacarita

Boca empata 0-0 con Platense en La Bombonera
Torneo Apertura

Boca empata 0-0 con Platense en La Bombonera

El hecho del que fue protagonista Madcur el año pasado.
Conmoción

Murió Monir Madcur Ponte, el empresario sanjuanino que estuvo relacionado a un hecho de violencia en el 2025