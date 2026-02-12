jueves 12 de febrero 2026

Malas noticias

Messi se desgarró y se suspendió el amistoso del Inter Miami en Puerto Rico

El astro argentino sufrió una molestia en Ecuador el pasado sábado ante el Barcelona de Guayaquil.

Por Agencia NA
image

El astro argentino del Inter Miami de Estados Unidos, Lionel Messi, se desgarró en el amistoso del sábado con Barcelona de Guayaquil en Ecuador y, por esta lesión, se suspendió el partido del viernes en Puerto Rico ante Independiente del Valle.

El capitán de la Selección argentina formó parte del amistoso del sábado en el estadio Monumental de Guayaquil donde el Inter Miami empató 2-2 con el Barcelona de Ecuador.

En dicho encuentro, Messi sintió una molestia y fue sustituido a los 13 minutos del complemento por el uruguayo Luis Suárez. Finalmente, lo que parecía una simple sobrecarga, se terminó confirmando que fue un desgarro que le demandará 21 días de recuperación al rosarino.

Ante esto, el cuerpo técnico del equipo estadounidense encabezado por el argentino Javier Mascherano tomó la determinación, en conjunto con el astro, de preservarlo en el próximo partido que iba a tener lugar el viernes ante Independiente del Valle en Puerto Rico y que pueda recuperarse de buena manera en Miami.

Por ello, la organización del partido amistoso en la isla caribeña tomó la decisión de suspenderlo y el propio Messi grabó un mensaje para los puertorriqueños en su Instagram, donde aseguró: “El último partido en Ecuador terminé con una molestia y por eso salí antes de terminarlo. Por eso, junto a la gente de la organización y la del club, se decidió suspender este partido. Espero que se pueda reprogramar, que nos podamos ver y que podamos visitarlos prontos. Les agradezco por el cariño, sé que estaban todas las entradas vendidas”.__IP__

En sus redes oficiales, el club de Estados Unidos informó que el partido se reprogramó para el jueves 26 de febrero y será en el estadio Juan Ramón Loubriel de la ciudad puertorriqueña de Bayamon.

