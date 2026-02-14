domingo 15 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fútbol local

Desamparados arrancó feliz, el clásico de Ullum fue del Cuervo y hubo lluvia de empates en el inicio del Apertura

En el arranque del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol, Sportivo Desamparados debutó con goleada, San Lorenzo de Ullum se quedó con el clásico y varios encuentros terminaron igualados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto: Prensa Sportivo Desamparados.

Foto: Prensa Sportivo Desamparados.

La temporada 2026 de la Liga Sanjuanina de Fútbol se puso en marcha con una primera fecha intensa, cargada de goles, emociones y varios empates que marcaron tendencia en el arranque del Torneo Apertura.

Lee además
hernan zuliani, adn sanjuanino, ambicioso y con sed de gloria: en nuestra mente esta el ascenso
Primera Nacional

Hernán Zuliani, ADN sanjuanino, ambicioso y con sed de gloria: "En nuestra mente está el ascenso"
safari tras las sierras: jornada durisima, casi 70 abandonos y mas de 100 maquinas siguen en carrera
Valle Fértil

Safari Tras las Sierras: jornada durísima, casi 70 abandonos y más de 100 máquinas siguen en carrera

Uno de los grandes protagonistas del sábado fue Sportivo Desamparados, que comenzó el campeonato con una sonrisa contundente. En el Este sanjuanino, el Víbora goleó 3-1 a Sportivo 9 de Julio y dejó en claro que quiere ser protagonista desde el inicio.

En Ullum, el clásico de Primera quedó en manos del Cuervo. San Lorenzo de Ullum se impuso 2-1 ante Villa Ibáñez en un duelo caliente y muy disputado, desatando el festejo azulgrana en su casa.

La jornada también tuvo una marcada “lluvia de empates”. En el Oeste, y sin público, Atlético Marquesado igualó agónicamente 1-1 frente a Atlético Trinidad. En la calle Sargento Cabral, Atlético Minero comenzó ganando con el tanto de Martín Arce, pero Colón Junior lo empató en el complemento a través de Leo Trozzi.

En Zonda, Juventud Zondina siempre estuvo arriba en el marcador ante Deportivo Carpintería, aunque los del Sur pocitano rescataron un 2-2 que terminó dejando gusto a poco para ambos.

En Alto de Sierra, FC López Peláez parecía tener controlado el debutante Defensores de Argentinos, que llegó al empate parcial tras un error del arquero local aprovechado por Claudio Alcaraz. Sin embargo, en tiempo de descuento Gabriel Aravena selló el 2-1 para López Peláez con un tremendo tiro libre.

En Chimbas, Sportivo Peñarol arrancó con triunfo al vencer 1-0 a Atlético Alianza gracias al gol de Forlán Vera. Además, en La Rinconada, Atenas Pocito goleó 3-0 a Sportivo Sarmiento, mostrando credenciales desde el primer partido.

Lo que viene

La segunda fecha se disputará entre martes y miércoles. El martes, desde las 17.30, Minero recibirá a Marquesado, mientras que Sarmiento será local de Colón Junior en Zonda. El miércoles continuará la acción con Villa Ibáñez ante Atenas en Ullum, Desamparados frente a Juventud Zondina en Puyuta y Rivadavia como anfitrión de 9 de Julio en La Bebida.

Temas
Seguí leyendo

UPCN reaccionó a tiempo, barrió a Vélez y sigue firme en el segundo puesto

El debut soñado del piloto Tobías Martínez, inmortalizado en El Calafate

Desde el cielo: asado, fierros y pasión vallista, la fiebre llamada Safari tras las Sierras

Amor a fondo en un Fitito: Freddy y Mónica, 41 años juntos y media vida en el Safari tras las Sierras

Sorpresa total: un Godoy Cruz de amarillo no pudo con el recién ascendido Ciudad Bolivar

Una pasión a prueba de lluvia: bajo un gran marco de público, el Safari puso primera con su tradicional largada simbólica

Si fueran autos: los pilotos del Safari se animaron al "therian" fierrero

Fue goleador, jugó la final en Pergamino y hoy regresa a Desamparados

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
asado, fernet y pura pasion en el arranque del safari: si estuviste alli, buscate
Tiempo en Valle Fértil

Asado, fernet y pura pasión en el arranque del Safari: si estuviste allí, buscate

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una conocida concesionaria local denunció e hizo detener a un empleado por el supuesto hurto de repuestos
Mecánico en la mira

Una conocida concesionaria local denunció e hizo detener a un empleado por el supuesto hurto de repuestos

Estaba por cumplir años y ya había sufrido una tragedia: quién es la víctima del siniestro en Ullum
Fatalidad

Estaba por cumplir años y ya había sufrido una tragedia: quién es la víctima del siniestro en Ullum

Muere una policía tras caer de su moto en Ullum: fue identificada
Tragedia

Muere una policía tras caer de su moto en Ullum: fue identificada

Robos a la empleada judicial: los ladrones hace meses habían salido del penal y son el terror de Rivadavia
Marquesado

Robos a la empleada judicial: los ladrones hace meses habían salido del penal y son el terror de Rivadavia

Un remisero se estrelló con un colectivo en Rawson y quedó incrustado
Fuerte impacto

Un remisero se estrelló con un colectivo en Rawson y quedó incrustado

Te Puede Interesar

Más allá de la flor de cannabis: el ambicioso plan de San Juan para aprovechar la planta a full, hasta las raíces
Negocio prometedor

Más allá de la flor de cannabis: el ambicioso plan de San Juan para aprovechar la planta a full, hasta las raíces

Por Miriam Walter
Lluvias en San Juan
SMN

Domingo lluvioso y con temperaturas agradables en San Juan

La sanjuanina Carolina Oro y el intendente de Ushuaia anunciaron que serán padres
Dulce espera

La sanjuanina Carolina Oro y el intendente de Ushuaia anunciaron que serán padres

Hernán Zuliani, ADN sanjuanino, ambicioso y con sed de gloria: En nuestra mente está el ascenso
Primera Nacional

Hernán Zuliani, ADN sanjuanino, ambicioso y con sed de gloria: "En nuestra mente está el ascenso"

Entre la inflación, la política y las dificultades para estudiar: las preocupaciones que hoy marcan a los jóvenes sanjuaninos video
Tiempo pregunta

Entre la inflación, la política y las dificultades para estudiar: las preocupaciones que hoy marcan a los jóvenes sanjuaninos