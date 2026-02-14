Desamparados arrancó feliz, el clásico de Ullum fue del Cuervo y hubo lluvia de empates en el inicio del Apertura

La temporada 2026 de la Liga Sanjuanina de Fútbol se puso en marcha con una primera fecha intensa, cargada de goles, emociones y varios empates que marcaron tendencia en el arranque del Torneo Apertura.

Primera Nacional Hernán Zuliani, ADN sanjuanino, ambicioso y con sed de gloria: "En nuestra mente está el ascenso"

Uno de los grandes protagonistas del sábado fue Sportivo Desamparados, que comenzó el campeonato con una sonrisa contundente. En el Este sanjuanino, el Víbora goleó 3-1 a Sportivo 9 de Julio y dejó en claro que quiere ser protagonista desde el inicio.

En Ullum, el clásico de Primera quedó en manos del Cuervo. San Lorenzo de Ullum se impuso 2-1 ante Villa Ibáñez en un duelo caliente y muy disputado, desatando el festejo azulgrana en su casa.

La jornada también tuvo una marcada “lluvia de empates”. En el Oeste, y sin público, Atlético Marquesado igualó agónicamente 1-1 frente a Atlético Trinidad. En la calle Sargento Cabral, Atlético Minero comenzó ganando con el tanto de Martín Arce, pero Colón Junior lo empató en el complemento a través de Leo Trozzi.

En Zonda, Juventud Zondina siempre estuvo arriba en el marcador ante Deportivo Carpintería, aunque los del Sur pocitano rescataron un 2-2 que terminó dejando gusto a poco para ambos.

En Alto de Sierra, FC López Peláez parecía tener controlado el debutante Defensores de Argentinos, que llegó al empate parcial tras un error del arquero local aprovechado por Claudio Alcaraz. Sin embargo, en tiempo de descuento Gabriel Aravena selló el 2-1 para López Peláez con un tremendo tiro libre.

En Chimbas, Sportivo Peñarol arrancó con triunfo al vencer 1-0 a Atlético Alianza gracias al gol de Forlán Vera. Además, en La Rinconada, Atenas Pocito goleó 3-0 a Sportivo Sarmiento, mostrando credenciales desde el primer partido.

Lo que viene

La segunda fecha se disputará entre martes y miércoles. El martes, desde las 17.30, Minero recibirá a Marquesado, mientras que Sarmiento será local de Colón Junior en Zonda. El miércoles continuará la acción con Villa Ibáñez ante Atenas en Ullum, Desamparados frente a Juventud Zondina en Puyuta y Rivadavia como anfitrión de 9 de Julio en La Bebida.