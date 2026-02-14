sábado 14 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
El drone de Tiempo

Desde el cielo: asado, fierros y pasión vallista, la fiebre llamada Safari tras las Sierras

El puente de la Ruta 510 y el predio Coqui Quintana fueron los epicentros de una jornada donde el rugido de los motores se mezcló con humo de asado y brindis con fernet.

Por Carla Acosta
WhatsApp Image 2026-02-14 at 1.26.21 PM

Desde arriba todo se entiende mejor. El drone de Tiempo de San Juan mostró una postal que lo describe todo: la fiebre del Safari tras las Sierras no se explica solo con autos corriendo, sino con familias enteras instaladas al costado del camino, reposeras clavadas en la tierra, gazebos desafiando el sol y parrillas encendidas desde temprano. El punto más convocante fue el puente de la Ruta 510, que une la localidad de Usno con San Agustín, convertido en una verdadera tribuna popular donde el asado chisporroteó al ritmo de los motores y el fernet pasó de mano en mano mientras los autos levantaban barro a toda velocidad.

Lee además
el debut sonado del piloto tobias martinez, inmortalizado en el calafate
Homenaje

El debut soñado del piloto Tobías Martínez, inmortalizado en El Calafate
amor a fondo en un fitito: freddy y monica, 41 anos juntos y media vida en el safari tras las sierras video
Historia

Amor a fondo en un Fitito: Freddy y Mónica, 41 años juntos y media vida en el Safari tras las Sierras

El otro gran foco fue el predio Coqui Quintana, donde terminó la jornada y la multitud volvió a reunirse para recibir a los protagonistas. Desde el cielo, la escena fue clara: fierros, humo y pasión vallista en estado puro. El Safari no es solo una carrera; es una tradición que transforma el paisaje y convoca a todo un pueblo alrededor de una misma emoción.

Embed - Desde el cielo, la fiebre del Safari en Valle Fértil

Seguí leyendo

Sorpresa total: un Godoy Cruz de amarillo no pudo con el recién ascendido Ciudad Bolivar

Una pasión a prueba de lluvia: bajo un gran marco de público, el Safari puso primera con su tradicional largada simbólica

Si fueran autos: los pilotos del Safari se animaron al "therian" fierrero

Fue goleador, jugó la final en Pergamino y hoy regresa a Desamparados

El Valle, revolucionado por el Safari Tras las Sierras

El fuerte cruce entre Gallardo y el árbitro Merlos: "Vos hiciste echar a Demichelis de River"

Argentina Open: Cerúndolo eliminó a Kopriva y se metió en las semifinales

Francisco Álvarez, el central sanjuanino que marca terreno y supera a un campeón del mundo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el safari puso primera: si estuviste en la largada simbolica, buscate
La lluvia no los frenó

El Safari puso primera: si estuviste en la largada simbólica, buscate

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Estaba por cumplir años y ya había sufrido una tragedia: quién es la víctima del siniestro en Ullum
Fatalidad

Estaba por cumplir años y ya había sufrido una tragedia: quién es la víctima del siniestro en Ullum

Una conocida concesionaria local denunció e hizo detener a un empleado por el supuesto hurto de repuestos
Mecánico en la mira

Una conocida concesionaria local denunció e hizo detener a un empleado por el supuesto hurto de repuestos

Fue acusada y era inocente: sobreseen a la enfermera denunciada por truchar certificados médicos
Estuvo presa

Fue acusada y era inocente: sobreseen a la enfermera denunciada por truchar certificados médicos

Empleados VIP en un Registro y contratados sin concurso, los ingresos que generan polémica en Tribunales
Poder Judicial

Empleados VIP en un Registro y contratados sin concurso, los ingresos que generan polémica en Tribunales

Murió un hombre que trabajaba en la Costanera: fue identificado
En Chimbas

Murió un hombre que trabajaba en la Costanera: fue identificado

Te Puede Interesar

Robos a la empleada judicial: los ladrones hace meses habían salido del penal y son el terror de Rivadavia
Marquesado

Robos a la empleada judicial: los ladrones hace meses habían salido del penal y son el terror de Rivadavia

Por Redacción Tiempo de San Juan
El trekking en la zona del Complejo Ceferino Namuncurá es una cita ineludible en San Martín. video
Tiempo de verano en San Juan

San Martín potencia su turismo: trekking renovado y más cuidado, y la puesta en valor de la "Ruta del Algarrobo"

Estaba por cumplir años y ya había sufrido una tragedia: quién es la víctima del siniestro en Ullum
Fatalidad

Estaba por cumplir años y ya había sufrido una tragedia: quién es la víctima del siniestro en Ullum

Amor a fondo en un Fitito: Freddy y Mónica, 41 años juntos y media vida en el Safari tras las Sierras video
Historia

Amor a fondo en un Fitito: Freddy y Mónica, 41 años juntos y media vida en el Safari tras las Sierras

Estrenan una app sanjuanina para detectar especies venenosas
UNSJ

Estrenan una app sanjuanina para detectar especies venenosas