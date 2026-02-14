Desde el cielo: asado, fierros y pasión vallista, la fiebre llamada Safari tras las Sierras

Desde arriba todo se entiende mejor. El drone de Tiempo de San Juan mostró una postal que lo describe todo: la fiebre del Safari tras las Sierras no se explica solo con autos corriendo, sino con familias enteras instaladas al costado del camino, reposeras clavadas en la tierra, gazebos desafiando el sol y parrillas encendidas desde temprano. El punto más convocante fue el puente de la Ruta 510, que une la localidad de Usno con San Agustín, convertido en una verdadera tribuna popular donde el asado chisporroteó al ritmo de los motores y el fernet pasó de mano en mano mientras los autos levantaban barro a toda velocidad.