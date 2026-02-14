sábado 14 de febrero 2026

Primera Nacional

Sorpresa total: un Godoy Cruz de amarillo no pudo con el recién ascendido Ciudad Bolivar

El Tomba apenas igualó con el equipo que juega por primera vez en la segunda categoría del fútbol argentino. Con una camiseta inspirada en su historia, el clásico rival de San Martín arrancó de manera tibia su camino de regresar a Primera División, tras 17 años de permanencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Godoy Cruz no pudo ganar en su casa, y apenas igualó 1 a 1 con Ciudad Bolivar en el comienzo de la Primera Nacional. El Tomba, que estrenó una camiseta amarilla en honor a su historia, alternó buenos y malos momentos, pero decepcionó en su debut en el Estadio Feliciano Gambarte.

De entrada, esta nueva versión del Tomba mostró como virtud mucha tranquilidad y prestancia para hacerse cargo del control del balón. Durante gran parte del primer tiempo fue el que monopolizó la posesión, haciendo mover la redonda por todo el ancho del campo.

Sin embargo, eso trajo aparejado una debilidad: la poca cantidad de ocasiones que generó en el arco contrario. A lo largo de todo el período, el cuadro local careció de fuego sagrado para inquietar a la defensa de un bien plantado Ciudad de Bolivar, que casi no cruzó la mitad del campo.

La búsqueda de espacios a través de las subidas de Arce y Morán no surtieron efecto, como así tampoco lo hizo la intención de juntar a Pozzo, Fernández y Ramírez por detrás de Martín Pino. La única clara para el Expreso llegó a los 42’, cuando Tomás Pozzo tiró centro desde la derecha, y Nicolás Fernández pisó el área sin marcas para elevar por demás su cabezazo. Muy poco para un equipo llamado a ser protagonista.

El complemento empezó mal para el dueño de casa. Bolivar creció en intensidad, y generó tres chances claras en menos de diez minutos. Arnaldo González explotó el espacio disponible por la izquierda de la defensa en dos ocasiones, y en ambas Caraballo no pudo definir (la primera adelantado, y la otra no llegó por poco). Pocos minutos después, Sánchez se estiró para conectar un centro y Ramírez contuvo.

A los 12' pareció haber una reacción del Tomba, con un remate desde afuera del área de Nicolás Fernández que se fue por muy poco. Sin embargo, la ilusión duró poco. En la siguiente, saque de arco de Rufinetti, la peinaron en el camino, y Guillermo Sánchez definió con clase ante la marca de un defensor y la salida del portero.

Con el gol recibido, Toedtli intentó remover la estantería a partir de dos modificaciones. El DT mandó al campo a Brian Orosco y Santiago Martínez en lugar de Pozzo y Ramírez. Más tarde ingresaron Riquelme y Pascual por Santiago y el Indio Fernández, sumando gente en ataque.

De manera lógica, con el correr de los minutos el nerviosismo del público contagió al equipo y la posesión ya no era con tranquilidad y prestancia. La presión por obtener el empate creció, y los jugadores lo sintieron.

Así, el Bodeguero fue al frente con más corazón que ideas, y empezó a generar. Poggi abrió para el centro de Santiago Martínez, Elías Martínez la desvió, y la bocha rebotó en Pino, que se relamía debajo del arco. Más tarde, Rufinetti se lo tapó a quemarropa a Arce. Cerca de los 40', Orosco recibió dentro del área y sacó un disparo que pegó en el brazo de un defensor, aunque Pafundi no cobró penal.

A esa altura, la derrota era demasiado injusta para Godoy Cruz. Por eso el público explotó cuando el córner cayó al segundo palo, Pino remató, un defensor la sacó sobre la línea y Vicente Poggi la mandó a guardar.

Con la victoria entre ceja y ceja, el dueño de casa apretó el acelerador durante la recta final. Llenó el área de futbolistas, y tiró varios centros con la esperanza de poder ganarlo. Sin embargo, no pudo concretar y debió conformarse con una igualdad.

Es cierto que el Tomba no jugó bien, y por momentos pareció con poco fuego sagrado para estar obligado a ser protagonista. Pero también es verdad que Bolivar tampoco mereció llevarse una unidad de Mendoza. Pasó el debut, a secas.

Fuente: Los Andes

