Amor a fondo en un Fitito: Freddy y Mónica, 41 años juntos y media vida en el Safari tras las Sierras

En la esquina de Alem y San Luis el tiempo parece medirse en motores. Hace 32 años que Oscar Cuello y Mónica Páez viven en esa casa del barrio La Patroncita, pero en estos días previos al Safari casi no pisan el comedor. La vida se traslada por completo al taller.

El drone de Tiempo Desde el cielo: asado, fierros y pasión vallista, la fiebre llamada Safari tras las Sierras

Ahí está el protagonista silencioso de esta historia: el Fiat 600, el querido Fitito, preparado para la batalla con un motor 1100, estructura reforzada y pintura recién retocada. Pequeño por fuera, gigante por dentro. Porque si algo los une desde hace décadas, además del matrimonio, es ese auto.

Freddy -“El Viejo” para todo Valle Fértil- tiene 64 años y una memoria cargada de carreras. Mónica, 58, madre de cuatro hijos (tres mujeres y un varón), jugadora de mami hockey, amante de la bicicleta, trabajadora de escuela y ama de casa, es quien sostiene la hoja de ruta cuando el polvo lo cubre todo.

"Hemos corrido en Astica, en el campeonato ‘Uniendo Pueblos’. Hemos ido a La Rioja, andado por Uspallata, Manzanares, Rodeo… Si es por historia, tenemos muchísimas historias más”, repasa Freddy.

Y no exagera. Como dupla llevan cerca de 20 años. “Las primeras carreras las corrí con un hermano de ella, con mi cuñado, después con un sobrino. Y bueno, de ahí harán 20 años con ella”, cuenta. Incluso su hijo fue su copiloto a los 14: “Tuvo que firmar autorización. Me acuerdo que en esa carrera salimos cuartos”.

WhatsApp Image 2026-02-14 at 9.50.55 AM

Pero el Safari tras las Sierras es territorio sagrado.“Llega este tiempo y el Safari es nuestro”, dice Mónica, con certeza.

Ser una de las pocas mujeres en competencia nunca la intimidó. “Es una sensación muy linda, muy linda. Son muchos años ya… Es mucho lo que uno hace, pero esto es una cosa hermosa, apasiona”, confiesa.

Dentro del habitáculo todo es coordinación y confianza. “¿Se llevan bien como deportistas?”, le preguntan. "Claro, se habla mucho. ‘Acordate la curva, acordate el salto’. La última carrera la corrimos sin freno”, responde entre risas.

Y no es broma. El año pasado llegaron sin freno y sin embrague, apenas con acelerador y caja. Y llegaron. Enteros. Seguros.

“Nos amanecemos, pintamos, hacemos cosas juntos, tomamos mate, nos reímos… y se vive muy lindo dentro de este habitáculo. Es pequeño, pero es muy lindo”, describe Mónica. En ese espacio mínimo hay historia y décadas de matrimonio.

WhatsApp Image 2026-02-14 at 9.50.55 AM (1)

Ella ya estudió el circuito. Hizo el curso en diciembre y aunque hubo modificaciones, asegura que lo tiene claro: dos etapas, una con enlace y otra el domingo. Está lista para cantar cada curva.

Freddy escucha y asiente. Sabe que no corre solo. Nunca lo hizo.

Este fin de semana, cuando el banderazo marque el inicio y el polvo vuelva a levantarse en Valle Fértil, en ese Fitito no viajarán solo un piloto y una copiloto. Viajarán 41 años de amor, cuatro hijos, miles de kilómetros y una pasión intacta.