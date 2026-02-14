sábado 14 de febrero 2026

Homenaje

El debut soñado del piloto Tobías Martínez, inmortalizado en El Calafate

En el inicio del Turismo Carretera se inauguraron las obras de una artista local que celebra a los ganadores que tuvo la competición en el Autódromo “Quique Freile", entre ellos, el sanjuanino que tocó el cielo con las manos en 2024.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

En el arranque del Turismo Carretera, en el Autódromo “Quique Freile" de El Calafate, Santa Cruz, el piloto sanjuanino Tobías Martínez fue homenajeado con un mural que recuerda su debut en la categoría más convocante del automovilismo argentino.

En 2024, el corredor ganó en su primera carrera y emuló las hazañas conseguidas en el pasado por el cordobés Jorge Recalde (1974), Ernesto Bessone (1985) y Juan Manuel Silva (1998), quienes ganaron en el TC en su competencia inicial.

image

En la primera fecha de este 2026, la sorpresa fue para el pibe de estos pagos que dejó su sello en la categoría y otros dos pilotos que obtuvieron un truinfos en el circuito de la capital nacional de los glaciares, Julián Santero (2023) y Facundo Chapur (2025).

Las piezas fueron realizadas en tiempo récord por la artista calafateña Catalina Sallies y se encuentran emplazadas en la zona de la Revisión Técnica, un sector de gran circulación durante cada jornada de actividad.

image

La inauguración se realizó en el contexto del inicio oficial de la actividad en pista, sumando un componente artístico y de identidad al fin de semana fierrero que convoca a miles de vecinos y visitantes.

Fuente: con info de Señal Calafate

Dejá tu comentario

