Fue goleador, jugó la final en Pergamino y hoy regresa a Desamparados

El regreso que muchos esperaban finalmente se concretó. Omar Benavídez, uno de los delanteros más recordados del último gran Sportivo Desamparados, vuelve a ponerse la camiseta del Víbora para disputar el torneo local. El atacante sanjuanino, que fue pieza clave en la campaña que dejó al equipo a un paso del ascenso al Federal A, retorna al club que lo tuvo como carta goleadora y protagonista de una final inolvidable en Pergamino.

Benavídez supo ganarse el reconocimiento del hincha a fuerza de goles y actuaciones decisivas en el Regional Amateur, cuando Desamparados construyó una ilusión que estuvo muy cerca de convertirse en ascenso. Aquella final marcó un punto alto en su carrera y lo consolidó como uno de los nombres propios de ese plantel que devolvió al club a los primeros planos.

image Tras aquella etapa, el delantero continuó su recorrido con una temporada en Alianza y luego en el fútbol mendocino, sumando experiencia y rodaje. Sin embargo, el vínculo con el barrio Patricias Sanjuaninas nunca se cortó del todo. Ahora, con una mochila cargada de goles y vivencias, vuelve para aportar jerarquía y liderazgo en un nuevo proceso: el campeonato sanjuanino y la buena posición para clasificar al próximo Regional Amateur. Así presentaron a Omar Benavidez en Desamparados: Embed - ... - Club Sportivo Desamparados

