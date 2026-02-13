viernes 13 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Refuerzo de lujo

Fue goleador, jugó la final en Pergamino y hoy regresa a Desamparados

Omar Benavidez fue una carta dorada del viejo Sportivo Desamparados que quedó a un paso del ascenso al Federal A y en las últimas horas confirmaron su vuelta al barrio Patricias Sanjuaninas. Una mochila de goles y un nuevo objetivo en los próximos compromisos.

Por Antonella Letizia
image
image

El regreso que muchos esperaban finalmente se concretó. Omar Benavídez, uno de los delanteros más recordados del último gran Sportivo Desamparados, vuelve a ponerse la camiseta del Víbora para disputar el torneo local. El atacante sanjuanino, que fue pieza clave en la campaña que dejó al equipo a un paso del ascenso al Federal A, retorna al club que lo tuvo como carta goleadora y protagonista de una final inolvidable en Pergamino.

Lee además
El Serpentario ya luce su nueva iluminación.
Obras

Desamparados y un cambio histórico: probó con éxito sus nuevas luces LED en el Serpentario
¿desamparados el sexto grande?: el video viral que compartio un fanatico en la playa
En redes

¿Desamparados el sexto grande?: el video viral que compartió un fanático en la playa

Benavídez supo ganarse el reconocimiento del hincha a fuerza de goles y actuaciones decisivas en el Regional Amateur, cuando Desamparados construyó una ilusión que estuvo muy cerca de convertirse en ascenso. Aquella final marcó un punto alto en su carrera y lo consolidó como uno de los nombres propios de ese plantel que devolvió al club a los primeros planos.

image

Tras aquella etapa, el delantero continuó su recorrido con una temporada en Alianza y luego en el fútbol mendocino, sumando experiencia y rodaje. Sin embargo, el vínculo con el barrio Patricias Sanjuaninas nunca se cortó del todo. Ahora, con una mochila cargada de goles y vivencias, vuelve para aportar jerarquía y liderazgo en un nuevo proceso: el campeonato sanjuanino y la buena posición para clasificar al próximo Regional Amateur.

Así presentaron a Omar Benavidez en Desamparados:

Embed - ... - Club Sportivo Desamparados

Temas
Seguí leyendo

El Valle, revolucionado por el Safari Tras las Sierras

El fuerte cruce entre Gallardo y el árbitro Merlos: "Vos hiciste echar a Demichelis de River"

Argentina Open: Cerúndolo eliminó a Kopriva y se metió en las semifinales

Francisco Álvarez, el central sanjuanino que marca terreno y supera a un campeón del mundo

Franco Colapinto se tomó revancha y aceleró en Baréin

Un viejo ídolo, sobre el presente de Boca y el "temor a acostumbrarse a no ganar"

Safari tras Las Sierras, clínica de lucha y el arranque del fútbol sanjuanino: la agenda deportiva de este fin de semana

El equipo de Emmanuel Mas dio el batacazo en la Copa Libertadores

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el equipo de emmanuel mas dio el batacazo en la copa libertadores
Épico

El equipo de Emmanuel Mas dio el batacazo en la Copa Libertadores

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Paritaria docente: el Gobierno hizo una nueva propuesta y los gremios la bajarán a sus bases
Educación

Paritaria docente: el Gobierno hizo una nueva propuesta y los gremios la bajarán a sus bases

Reincidente y violento: el joven adinerado sanjuanino salió de la cárcel y volvió a caer por golpear y amenazar de muerte a su hermano
Santa Lucía

Reincidente y violento: el joven adinerado sanjuanino salió de la cárcel y volvió a caer por golpear y amenazar de muerte a su hermano

Imagen ilustrativa
Violento asalto

Dos operarios de Naturgy sufrieron un robo y, por detener al ladrón, recibieron la paliza de una patota

Ángel Paulo Neira y Flavia Vargas
Tentativa de homicidio

Atacó a balazos a su vecino y no lo mató de milagro en Capital: extendieron su estadía en el penal

Imagen ilustrativa
Fraude en Santa Lucía

Marcó a un número equivocado, la estafaron en $2.950.000 y encima se le burlaron

Te Puede Interesar

Murió un hombre que trabajaba en la Costanera: fue identificado
En Chimbas

Murió un hombre que trabajaba en la Costanera: fue identificado

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Valle, revolucionado por el Safari Tras las Sierras
Cobertura especial

El Valle, revolucionado por el Safari Tras las Sierras

Una por una, las 20 transformaciones del paraje Difunta Correa
Histórica renovación

Una por una, las 20 transformaciones del paraje Difunta Correa

Fue acusada y era inocente: sobreseen a la enfermera denunciada por truchar certificados médicos
Estuvo presa

Fue acusada y era inocente: sobreseen a la enfermera denunciada por truchar certificados médicos

El Santuario Virgen de la Paz es una de las joyas que se pueden visitar en Caucete. video
Tiempo de verano en San Juan

Santuario Virgen de la Paz: un mirador imperdible que une trekking y devoción