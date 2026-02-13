Safari tras Las Sierras, clínica de lucha y el arranque del fútbol sanjuanino: la agenda deportiva de este fin de semana

Durante el fin de semana del viernes 13 al domingo 15 de febrero, en San Juan habrá una variada oferta de eventos deportivos recreativos y/o competitivos. Todos ellos estarán a disposición para la participación y el disfrute de los sanjuaninos y las sanjuaninas.

La agenda deportiva local para este receso semanal:

Safari tras las Sierras

La 33° edición de la reconocida competencia sanjuanina concluirá este fin de semana en el Departamento Valle Fértil. Luego de las motocicletas y cuatriciclos en el receso semanal pasado, ahora el turno será de los autos. El evento cuenta con un gran trabajo en conjunto de diversas entidades, con el Gobierno de San Juan al frente como principal promotor.

Cronograma de competencia para automóviles.

Medidas de seguridad para el evento de autos.

Conferencia de prensa presentación en Aldo Cantoni.

Lucha olímpica

Este fin de semana, en el estadio Aldo Cantoni se llevará a cabo una importantísima clínica de la disciplina. El disertante será Ricardo Adrián Báez, reconocido atleta integrante de la Selección Argentina.

Aguas abiertas

Desafío del Agua 2025-2026

El certamen veraniego culminará este sábado 14 en Dique Punta Negra, Zonda. La competencia contará con cuatro distancias, con categorías que van desde los 11 hasta más de 70 años de edad. Entre las actividades previstas, se dictarán charlas de reanimación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios.

Vóley / Liga Nacional de Vóley 2026

Tras el par de victorias que Obras y Unión Vecinal de Trinidad (UVT) lograron el fin de semana pasado, en este receso afrontarán dos partidos más del torneo, correspondientes a la séptima fecha. Ambos serán anfitriones de los santafecinos de Villa Dora y Libertad.

Sábado 14 febrero

Obras vs. Villa Dora, a las 21 horas en el estadio Marcelo García, Pocito.

UVT vs. Libertad, a las 21 horas en cancha de Unión Vecinal de Trinidad.

Domingo 15 febrero

Obras vs. Libertad, a las 19 horas en el estadio Marcelo García, Pocito.

UVT vs. Villa Dora, a las 19 horas en cancha de Unión Vecinal de Trinidad.

Hockey sobre pista

Este fin de semana se celebrará el cuarto torneo de pista denominado ‘Mamis del Sol’. El torneo se disputará el sábado 14 (14 a 22 horas) y domingo 15 (8:30 a 20:30 horas), en el parquet del estadio Aldo Cantoni. Participarán 20 equipos locales, contemplando a las categorías Menores y Mayores, y se jugarán 52 partidos en total. La premiación será el domingo 15 a las 21 horas.

Tejo

El sábado 14 y domingo 15 se celebrará el torneo ‘Nochecitas de San Juan’. La actividad de la Escuela Seminario Tejo Club se llevará a cabo en Plaza Carmen Bravo de Godoy, en Villa Seminario, Rivadavia. El acto inaugural será en el lugar el sábado 14 a las 20 horas. Las categorías participantes serán masculino, femenino y mixto.

Fútbol / Liga Sanjuanina de Fútbol

Primera División – Masculino: este fin de semana se disputará la primera fecha del Torneo Apertura 2026. La programación es la siguiente.

Sábado 14 febrero

Marquesado vs. Trinidad.

Colón Junior vs. Minero.

Atenas de Pocito vs. Sarmiento de Zonda.

San Lorenzo de Ullúm vs. Villa Ibáñez de Ullúm.

Juventud Zondina vs. Carpintería.

Sportivo 9 de Julio vs. Desamparados.

Peñarol vs. Alianza.

López Peláez vs. Defensores de Argentinos.

Unión de Villa Krause vs. Sportivo Rivadavia (19 horas en Cuarta División; 21:30 en Primera División).

Horarios: 15 horas en Cuarta División; 17:30 horas en Primera División.

Equipos que lograron el ascenso desde Segunda División 2025 y debutarán en Primera: Villa Ibáñez y Defensores de Argentinos.

Copa de Campeones

El torneo masculino disputará este fin de semana la quinta fecha de la primera ronda. La programación de encuentros es la siguiente.

Sábado 14 febrero

Grupo 1 - Huarpes vs. Villa Borjas, a las 17:30 en Juventud Unida, Pocito.

Grupo 1 – La Capilla vs. Árbol Verde, a las 17:30 en La Capilla, Calingasta.

Grupo 3 – Defensores de Boca vs. Juventud Rivera, a las 17:30 en Def. de Boca, Los Berros.

Domingo 15 febrero

Grupo 2 – La Chimbera vs. Sportivo Del Carril, a las 17:30 en La Chimbera, 25 de Mayo.

Grupo 2 – Atenas vs. Chaparro, a las 17:30 en Atenas, Pocito.

Grupo 3 – El Rincón vs. San Martín de Rodeo, a las 18 horas en Independencia, Caucete.

Grupo 4 – Paso de los Andes vs. Juventud Unida, a las 18 horas en Paso de los Andes, Albardón.

Grupo 4 – Pismanta vs. Villa Hipódromo, a las 17:30 horas en Bella Vista, Iglesia.

Grupo 5 – Yrigoyen vs. General San Martín, a las 18 horas en Yrigoyen, Santa Lucía.

Grupo 5 – Barrio Colón vs. Arroyito, a las 18 horas en Villa Ibáñez, Ullúm.

Grupo 6 – General Sarmiento vs. Defensores de San Martín, a las 18 horas en General Sarmiento, Media Agua, Sarmiento.

Grupo 6 – Villa Rojas vs. San Damián, a las 18 horas en Juventud Unida, Pocito.

Grupo 7 – Estrella vs. Matienzo, a las 17:30 horas en Estrella, Jáchal.

Grupo 7 – Punta del Médano vs. San Pedro, a las 18 horas en Punta del Médano, Media Agua.

Grupo 8 – Astica vs. Sportivo Los Berros, a las 17:30 horas en Astica, Valle Fértil.

Grupo 8 – San Lorenzo vs. Racing, a las 17:30 en San Lorenzo de Rodeo, Iglesia.

Relacionado a la competencia, entresemana autoridades de Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte hicieron entrega de indumentaria deportiva a los equipos participantes del torneo, más las categorías Sub 13 y Sub 15.