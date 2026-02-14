sábado 14 de febrero 2026

Liga nacional

UPCN reaccionó a tiempo, barrió a Vélez y sigue firme en el segundo puesto

El conjunto sanjuanino superó 3-0 a Vélez Sarsfield y mañana cerrará la fase regular ante Defensores de Banfield.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image (58)

UPCN volvió a mostrar su mejor versión y dejó atrás la caída sufrida el jueves con una victoria contundente. Este sábado derrotó 3-0 a Vélez Sarsfield en la penúltima fecha de la fase regular, en el marco del Tour 6 de la Liga de Vóleibol Argentina, que se disputa en Buenos Aires.

En el Parque Olímpico – La Casa del Vóley, el equipo sanjuanino se impuso con parciales de 25-18, 25-18 y 25-13, en un partido que dominó de principio a fin.

Con este triunfo, el conjunto dirigido por Fabián Armoa alcanzó su 12ª victoria en el certamen y se mantiene en el segundo puesto de la tabla, consolidando su posición de cara a los playoffs.

La recuperación fue evidente, especialmente en el aspecto ofensivo. El alemán Leon Meier fue la gran figura del encuentro al convertirse en el máximo anotador con 18 puntos. También se destacó Matheuss Alejandro, quien aportó 13 tantos y fue clave en el bloqueo, con 7 puntos por esa vía.

UPCN cerrará la fase regular este domingo a las 11, cuando enfrente a Defensores de Banfield. El partido podrá seguirse en vivo por Fox Sports y por el canal oficial de ACLAV en YouTube.

