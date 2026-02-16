San Valentín: hubo ventas moderadas en el comercio de San Juan y el ticket promedio alcanzó los $40.000

Peluches, uno de los clásicos que vuelven a decir presente en San Valentín: forman parte de los regalos más elegidos en los comercios de Rawson para celebrar el Día de los Enamorados.

El gasto promedio de los sanjuaninos para el Día de los Enamorados en el comercio local se ubicó en $40.000 por persona, de acuerdo con la Cámara de Comerciantes Unidos. Los rubros que lideraron el ranking de ventas fueron experiencias y gastronomía.

Dilema Presos federales en San Juan: una megamillonaria deuda que no se paga y el plan para trasladarlos urgente a una cárcel propia

Historias Anita Doña, la sanjuanina a la que el periodismo le cambió el rumbo de la vida y hoy es referente en Diario Uno

Según Marcelo Quiroga, presidente de la entidad, el movimiento comercial por San Valentín fue moderado y no alcanzó las expectativas iniciales ni los niveles de fechas como el Día de la Madre o el Día del Padre, algo que es habitual para esta jornada. “La mayoría de las compras fueron de último momento. El 50% se realizó con tarjeta de crédito, siendo el efectivo el medio de pago más escaso en la actualidad”, señaló a Tiempo de San Juan.

Al respecto, el dirigente detalló que el sector gastronómico fue el más demandado durante el fin de semana, impulsado con importantes promociones y descuentos. “Había muchas ofertas tanto en comercios de la Capital como en shoppings”, expresó.

Quiroga describió que los sectores que impulsaron el movimiento fueron los siguientes: experiencias (días de spa, escapadas y paseos) representado un 38%; gastronomía un 31%; regalos tradicionales (bombones y golosinas) un 7% y perfumería un 5%.

El gasto promedio de los sanjuaninos es similar al proyectado a nivel nacional, aunque ligeramente inferior. Según datos de la Agencia Noticias Argentinas, la consultora Focus Market proyectó un gasto promedio de $42.700 por persona para San Valentín 2026, con una tendencia donde predominan las experiencias y la gastronomía. Esto no significa que una cena “especial” cueste exactamente esa cifra, sino que es un promedio de gasto vinculado a la fecha que suele incluir regalos, salidas o ambos, dependiendo de cada caso.