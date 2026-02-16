San Valentín: hubo ventas moderadas en el comercio de San Juan y el ticket promedio alcanzó los $40.000

El gasto promedio de los sanjuaninos para el Día de los Enamorados en el comercio local se ubicó en $40.000 por persona, de acuerdo con la Cámara de Comerciantes Unidos. Los rubros que lideraron el ranking de ventas fueron experiencias y gastronomía.
Según Marcelo Quiroga, presidente de la entidad, el movimiento comercial por San Valentín fue moderado y no alcanzó las expectativas iniciales ni los niveles de fechas como el Día de la Madre o el Día del Padre, algo que es habitual para esta jornada. “La mayoría de las compras fueron de último momento. El 50% se realizó con tarjeta de crédito, siendo el efectivo el medio de pago más escaso en la actualidad”, señaló a Tiempo de San Juan.
Al respecto, el dirigente detalló que el sector gastronómico fue el más demandado durante el fin de semana, impulsado con importantes promociones y descuentos. “Había muchas ofertas tanto en comercios de la Capital como en shoppings”, expresó.
Quiroga describió que los sectores que impulsaron el movimiento fueron los siguientes: experiencias (días de spa, escapadas y paseos) representado un 38%; gastronomía un 31%; regalos tradicionales (bombones y golosinas) un 7% y perfumería un 5%.
El gasto promedio de los sanjuaninos es similar al proyectado a nivel nacional, aunque ligeramente inferior. Según datos de la Agencia Noticias Argentinas, la consultora Focus Market proyectó un gasto promedio de $42.700 por persona para San Valentín 2026, con una tendencia donde predominan las experiencias y la gastronomía. Esto no significa que una cena “especial” cueste exactamente esa cifra, sino que es un promedio de gasto vinculado a la fecha que suele incluir regalos, salidas o ambos, dependiendo de cada caso.