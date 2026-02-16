lunes 16 de febrero 2026

Educación superior

Universidades nacionales exigieron al Gobierno el cumplimiento de la ley de financiamiento actual y la reapertura de paritarias

El reclamo incluye la actualización de fondos para gastos de funcionamiento y becas estudiantiles de todas las universidades del país.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Universidades nacionales de todo el país, a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), exigieron la urgente necesidad de que el Poder Ejecutivo cumpla con una ley aprobada por el Congreso de la Nación hace cuatro meses, la cual dispone la convocatoria inmediata a paritarias para los trabajadores de las universidades nacionales. Desde el CIN subrayaron que LA medida es indispensable para establecer una recomposición salarial que palie la pérdida del poder adquisitivo de docentes y no docentes, quienes atraviesan una delicada situación económica.

La entidad manifestó que el reclamo no se limita exclusivamente a la cuestión salarial, sino que también abarca la actualización de los gastos de funcionamiento, el sostenimiento del sistema científico y tecnológico, y la adecuación de los montos destinados a becas estudiantiles, conforme a lo establecido en la normativa vigente. Si bien el Consejo manifestó su disposición al diálogo para encontrar soluciones a los problemas que afectan el normal desarrollo de las actividades académicas, enfatizaron que cualquier iniciativa debe partir del cumplimiento efectivo de la ley por parte del Gobierno.

La institución destacó que garantizar estas condiciones mínimas es vital para el funcionamiento del sistema universitario público nacional, al que definieron como estratégico para el desarrollo de la Nación. Por lo tanto, exigen la apertura inmediata de las paritarias correspondientes a este año 2026 para asegurar la recuperación salarial y la sostenibilidad de las instituciones.

Confirman paro y movilización de docentes universitarios en San Juan: ¿cuándo será?

