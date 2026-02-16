lunes 16 de febrero 2026

Clima

Martes veraniego: el calor y el sol dominarán San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una jornada típicamente veraniega para este 17 de febrero en la provincia. La máxima alcanzará los 33 °C y la mínima se ubicará en 19 °C, en un día con cielo mayormente despejado y sin lluvias a la vista.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El SMN adelantó que la mañana comenzaría cálida este martes en San Juan, con temperaturas mínimas cercanas a los 19°C, mientras que por la tarde el termómetro ascendería hasta los 33°C, en línea con los valores esperados para esta época del año. Se previó un cielo mayormente despejado, con algunas nubes aisladas y escasas probabilidades de precipitaciones.

El viento soplaría de manera moderada desde el norte durante la primera parte del día, cambiando levemente de dirección hacia la tarde, sin generar condiciones adversas para quienes aprovecharan la jornada al aire libre.

En este contexto, las autoridades locales y especialistas aconsejaron mantenerse hidratados, protegerse del sol y ajustar las actividades a las horas de menor radiación, considerando que la temporada veraniega todavía mantendría temperaturas elevadas durante los próximos días.

