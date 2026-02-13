Alerta por lluvias y cortes: así están las rutas sanjuaninas este viernes

El estado de las rutas en San Juan tras las lluvias.

La Dirección de Vialidad dio a conocer este viernes 13 de febrero, a las 14.42, el parte actualizado sobre el estado de las rutas provinciales y pidió a los conductores circular con extrema precaución, especialmente en los departamentos donde las lluvias complican la transitabilidad.

En Valle Fértil, todas las rutas del departamento se encuentran transitables pero con precaución debido a las precipitaciones en la zona. La RP 529, en el sector de Ischigualasto, está habilitada hasta La Tercera Estación (Cancha de Bochas), mientras que el camino por las sierras de Chávez y Rivero presenta tránsito con máxima precaución por trabajos de equipos en el lugar. En tanto, el camino por las sierras de Elizondo permanece intransitable a causa de socavones y material de arrastre.

En el departamento Iglesia, la RP 430, en el tramo que une Angualasto con el Parque Nacional San Guillermo, está transitable con precaución y con presencia de maquinaria trabajando en la zona.

Por su parte, en Pocito se registra una situación más compleja: la RP 159 (calle 6) fue clausurada en la intersección con RP 64 (calle Chacabuco) debido al hundimiento de la loza de un puente. El desvío establecido es por calle Chacabuco hacia RP 155 y luego por calle Costa Canal para retomar nuevamente la RP 159.

Desde el organismo recordaron que el resto de las rutas de la provincia se encuentran transitables con precaución y recomendaron consultar el estado de los caminos antes de emprender viaje.