martes 10 de febrero 2026

¡Un horno!

San Juan volvió a ser la provincia más calurosa del país

Con casi 38°, encabezó el ranking de temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional de las 18 horas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Calor en San Juan.

Calor en San Juan.

Nuevamente, San Juan se encuentra entre las provincias más calurosas del país. El Servicio Meteorológico Nacional señaló que encabeza el ranking de temperaturas con 37.8° C en el informe emitido a las 18 horas.

Detrás se ubican Paso de Los Libres en Corrientes con 36.6°C, Concordia en Entre Ríos con 36.34°C, Monte Caseros en Corrientes con 35.8°C y Mendoza con 35.8°C.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes San Juan tendrá una jornada calurosa, con cielo entre algo y parcialmente nublado durante todo el día y sin probabilidad de precipitaciones. Las condiciones se mantendrán estables desde la mañana hasta la noche.

En las primeras horas del día, la temperatura rondará los 20 grados, con viento leve del sector sudoeste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Hacia el mediodía, el termómetro ascenderá hasta los 23 grados, con cielo algo nublado y viento casi en calma.

Por la tarde se registrará el pico de calor, con una máxima estimada en 36 grados, cielo parcialmente nublado y viento del sector norte de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Durante la noche, la temperatura descenderá hasta los 30 grados, sin presencia de ráfagas ni lluvias, según el pronóstico oficial.

