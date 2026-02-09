martes 10 de febrero 2026

SMN

Martes caluroso pero nublado en San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada estable, sin lluvias y con una máxima que alcanzará los 36 grados en horas de la tarde.

Por Ana Paula Gremoliche
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes San Juan tendrá una jornada calurosa, con cielo entre algo y parcialmente nublado durante todo el día y sin probabilidad de precipitaciones. Las condiciones se mantendrán estables desde la mañana hasta la noche.

En las primeras horas del día, la temperatura rondará los 20 grados, con viento leve del sector sudoeste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Hacia el mediodía, el termómetro ascenderá hasta los 23 grados, con cielo algo nublado y viento casi en calma.

Por la tarde se registrará el pico de calor, con una máxima estimada en 36 grados, cielo parcialmente nublado y viento del sector norte de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Durante la noche, la temperatura descenderá hasta los 30 grados, sin presencia de ráfagas ni lluvias, según el pronóstico oficial.

