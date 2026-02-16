lunes 16 de febrero 2026

En 25 de Mayo

Impactante: una mujer volcó con su auto tras chocar contra una palmera

La conductora se encuentra fuera de peligro, pese a la magnitud del impacto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
vuelco

Un siniestro vial ocurrió en la madrugada en el del departamento 25 de Mayo, cuando un vehículo protagonizó un impactante vuelco en la intersección de Calle Divisoria y Juan José Bustos.

Una mujer circulaba de norte a sur por calle Bustos cuando, al alcanzar el cruce, perdió el control de su rodado en una zona, donde los vecinos denuncian que la alta velocidad se ha convertido en una peligrosa y recurrente costumbre. El automóvil terminó su descontrolada carrera ingresando a una finca privada, donde impactó de forma directa contra una palmera, quedando volcado sobre un costado con daños estructurales de gran consideración.

El ruido del choque despertó a los vecinos, generando preocupación ante el vehículo dado vuelta dentro de la propiedad. Tras un llamado al 911, una ambulancia departamental llegó al lugar para socorrer a la damnificada, quien fue trasladada de urgencia al Hospital César Aguilar. Luego de los primeros exámenes, los profesionales de salud llevaron tranquilidad al confirmar que, pese a las contusiones y el fuerte impacto recibido, la conductora se encuentra fuera de peligro.

Se hicieron presentes en el lugar de los hechos, personal policial y Fiscalía que comenzaron las tareas de rigor para esclarecer las circunstancias exactas que desencadenaron el incidente.

