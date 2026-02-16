El llamativo posteo de Javier Milei con Patricia Bullrich en medio del feriado de carnaval

En plena jornada feriada por Carnaval, el presidente Javier Milei aprovechó para recibir en la Quinta Presidencial de Olivos a la senadora y líder de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich , en un encuentro dedicado a coordinar cómo seguirá la ofensiva legislativa oficialista. La cita se dio justo después de que el Senado aprobara en general la reforma laboral, y buscó trazar los próximos pasos antes de que las sesiones extraordinarias concluyan a fines de febrero.

Desde sus cuentas en X , la parlamentaria destacó que trabajaron “para dejar atrás unas sesiones extraordinarias que serán recordadas por su intensidad y alcance”, subrayando el perfil reformista que, según ella, tiene el actual Congreso argentino.

Este Congreso, el más reformista que haya tenido la Argentina, se prepara para un año de cambios profundos. pic.twitter.com/3vOKeGxFav — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 16, 2026

El mandatario replicó esa publicación con un mensaje contundente sobre la cultura del trabajo: cuestionó la idea de celebrar días no laborables y afirmó que su gobierno privilegia el esfuerzo constante, señalando que la fórmula para avanzar incluye “capitalismo, ahorro y dedicación diaria”.

El posteo de Milei encendió la conversación pública al mezclar política de agenda con la jornada de asueto, en un gesto destinado a reforzar su estilo de gestión centrado en mantener un ritmo intenso de acción incluso en días no hábiles.

