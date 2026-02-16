lunes 16 de febrero 2026

El llamativo posteo de Javier Milei con Patricia Bullrich en medio del feriado de carnaval

El Presidente compartió una imagen junto a la ministra desde la Quinta Presidencial y dejó una definición política en medio del asueto por Carnaval.

Por Redacción Tiempo de San Juan
milei y bullrich

En plena jornada feriada por Carnaval, el presidente Javier Milei aprovechó para recibir en la Quinta Presidencial de Olivos a la senadora y líder de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, en un encuentro dedicado a coordinar cómo seguirá la ofensiva legislativa oficialista. La cita se dio justo después de que el Senado aprobara en general la reforma laboral, y buscó trazar los próximos pasos antes de que las sesiones extraordinarias concluyan a fines de febrero.

Desde sus cuentas en X, la parlamentaria destacó que trabajaron “para dejar atrás unas sesiones extraordinarias que serán recordadas por su intensidad y alcance”, subrayando el perfil reformista que, según ella, tiene el actual Congreso argentino.

El mandatario replicó esa publicación con un mensaje contundente sobre la cultura del trabajo: cuestionó la idea de celebrar días no laborables y afirmó que su gobierno privilegia el esfuerzo constante, señalando que la fórmula para avanzar incluye “capitalismo, ahorro y dedicación diaria”.

El posteo de Milei encendió la conversación pública al mezclar política de agenda con la jornada de asueto, en un gesto destinado a reforzar su estilo de gestión centrado en mantener un ritmo intenso de acción incluso en días no hábiles.

(Fuente: NA)

