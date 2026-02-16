Milei acelera su agenda internacional: doble viaje a EE.UU., Chile y gira por el país

Javier Milei viajará este miércoles a Washington para participar de la ceremonia inaugural del Board of Peace , un foro impulsado por el republicano Donald Trump con el objetivo de abordar el conflicto en Medio Oriente. El evento se realizará el 19 de febrero y contará con la participación de algunos países aliados, con marcada ausencia europea y, en la región, solo con la adhesión de Paraguay y Argentina.

Gira Milei suspendió su viaje a Mendoza, para viajar al Consejo de la Paz en Estados Unidos

Tras su paso por la capital estadounidense, Milei regresará a Buenos Aires y días después volverá a territorio norteamericano. El 7 de marzo está prevista una reunión convocada por Trump con mandatarios latinoamericanos, entre los que se espera la presencia de Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador) y José Jeri (Perú). El eje del encuentro será la injerencia de China en América, una preocupación central para el expresidente estadounidense.

La agenda internacional continuará del 9 al 11 de marzo en Manhattan, donde el Presidente participará del Argentina Week. Allí disertará el 10 de marzo y estará acompañado por varios integrantes de su Gabinete, entre ellos el ministro coordinador Manuel Adorni, quien también será expositor.

En paralelo, Milei tiene previsto asistir el 11 de marzo a la ceremonia de traspaso de mando en Chile, donde asumirá formalmente el recientemente electo Antonio Kast, con quien mantiene afinidad ideológica. De hecho, tras los comicios chilenos, Kast viajó a Buenos Aires para reunirse con el mandatario argentino.

La gira culminará con actividades en el interior del país. Aunque debió cancelar su visita a Mendoza por compromisos en Estados Unidos, desde La Libertad Avanza trabajan en reprogramar esa fecha. Por ahora, está confirmado que el 19 de marzo el Presidente visitará Tucumán en el marco de un evento organizado por la Fundación Federalismo y Libertad, como parte del denominado “Tour de la Gratitud”.

Con este cronograma, el mandatario consolida una agenda internacional activa mientras mantiene presencia política dentro del país.