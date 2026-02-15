domingo 15 de febrero 2026

¿Fin del conflicto?

Sorpresiva paz en Calingasta: qué hay detrás de la nueva relación entre el Concejo y el Intendente

Los comunicados en las redes sociales del municipio muestran una nueva era entre Sebastián Carbajal y el cuerpo deliberativo. Una relación que, hasta hace unos meses, era impensada. Un capitulo con el camino de Hualilán y las fiestas departamentales como protagonistas.

Por Ana Paula Gremoliche
Hasta hace algunos meses, la relación entre el intendente de Calingasta Sebastián Carbajal y el Concejo Deliberante era sinónimo de conflicto. Sin embargo, desde que el cuerpo deliberativo decidió desplazar a Patricia Castillo de la presidencia y votó a Santos Zárate en su lugar, las cosas cambiaron. El municipio entró en una especie de atmósfera de paz, en la que, ante las consultas a los ediles, las respuestas son “está todo bien” y en la que los comunicados oficiales hablan de ambos poderes como uno solo. En este nuevo capítulo hay dos condimentos fundamentales: el camino de la mina Hualilán y las fiestas departamentales.

En diciembre pasado, una serie de comunicados contradictorios sobre el camino de la mina Hualilán y la relación del municipio con el Ministerio de Minería y la empresa Golden Mining puso la lupa sobre Castillo, ya que habían sido firmados por ella. Apenas unos días después, el Concejo Deliberante renovó autoridades y lo eligió a Zárate como nuevo presidente del cuerpo. Según se conoció en aquel entonces, esto pudo ser posible gracias a que los ediles que responden al dirigente peronista Robert Garcés, Sebastián Ramos y Nora Olivares, cambiaron su voto a último momento.

Esta modificación fue el puntapié para que la relación entre el Concejo y Carbajal cambiase. Desde el inicio de la gestión, Zárate fue muy crítico con el intendente, pero algo (aún resta saber el qué), cambió. De hecho, allegados al municipio confirmaron a Tiempo de San juan que, pese a que no hay actividad legislativa, no hay cuestionamientos públicos desde los ediles hacia el jefe comunal. En este marco, quien habría tomado en parte el rol de “denunciador” es Heber Tapia, quien está vinculado políticamente con el diputado provincial Jorge Castañeda. Aunque hay quienes afirman que hay un pequeño distanciamiento entre ambos, sobre todo por la posición activa que el exintendente tomó respecto a la activación del camino de Hualilán.

Con respecto a las posiciones políticas, fuentes departamentales afirmaron que Castillo tiene un acercamiento con el orreguismo, mientras que La Libertad Avanza busca estrechar vínculos con aquellos concejales que están “desamparados” políticamente.

Las muestras del acercamiento entre Carbajal y los concejales

El alineamiento político entre el intendente Sebastián Carbajal y el Concejo Deliberante de Calingasta quedó expuesto en recientes comunicaciones institucionales y publicaciones en redes sociales, donde ambas partes se expresan como un mismo bloque de gestión. Una de las señales más claras se dio en el marco del Carnaval 2026: en un comunicado conjunto sobre la organización y el pago de subsidios a clubes, se afirmó que “ni el municipio ni el Concejo fuimos invitados” al evento organizado por el Triunvirato Normalizador y el Gobierno provincial.

El mismo esquema se repitió en el conflicto por el camino a la mina Hualilán. En otro comunicado, el Ejecutivo difundió reclamos y pedidos de informes que habían sido impulsados por el Concejo Deliberante, incluyendo gestiones ante el Ministerio de Minería, la situación del puente sobre el río Los Patos y los estudios técnicos en curso. Incluso se precisó que los relevamientos actuales se realizan “conforme a lo solicitado por el Honorable Concejo Deliberante”, reforzando la idea de una agenda institucional compartida.

