viernes 13 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Operativo

Detuvieron al primer acusado por destrozos en el Congreso

El hombre de 31 años, con antecedentes penales, fue atrapado mientras dormía en un cajero automático.

Por Agencia NA
image

Un hombre fue detenido como el primero de los manifestantes identificados por haber causado destrozos y confeccionar bombas molotov, durante los graves incidentes ocurridos este miércoles en las inmediaciones del Congreso, en el marco de la marcha contra el proyecto de reforma laboral.

Lee además
reforma laboral: tension e incidentes en las afueras del congreso
Video

Reforma Laboral: tensión e incidentes en las afueras del Congreso
incidentes frente al congreso: el gobierno hablo de delincuentes organizados
Violencia

Incidentes frente al Congreso: el gobierno habló de "delincuentes organizados"

Se trata de un hombre de 31 años, con antecedentes penales, quien fue capturado por la Policía de la Ciudad mientras dormía en un cajero automático del barrio de Belgrano. Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, vestía la misma ropa que se observa en las imágenes de los hechos violentos, lo que permitió su identificación y posterior arresto.

La detención se concretó menos de 48 horas después de los disturbios que se desataron en los alrededores del Congreso mientras se debatía el proyecto de reforma laboral en el Senado, y en los que grupos de manifestantes protagonizaron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, arrojaron bombas molotov, piedras y provocaron destrozos en el espacio público.

El Ministerio de Seguridad de la Nación también informó que identificó a un total de 17 personas presuntamente vinculadas a los actos de violencia frente al Palacio Legislativo, en un trabajo conjunto con la Justicia y las fuerzas federales. La lista de identificados, difundida por la ministra Alejandra Monteoliva, incluye a varias de las personas que, según las autoridades, participaron en la fabricación y lanzamiento de artefactos incendiarios caseros y en la confrontación directa con los efectivos.

En ese contexto, el Gobierno presentó una denuncia penal por terrorismo contra los responsables de los incidentes, basándose en la calificación de los hechos como atentado contra el orden constitucional y la vida democrática, lesiones graves, daños y resistencia a la autoridad, agravados por el uso de explosivos caseros y la intención de generar temor en la sociedad.

Las imágenes que circularon durante y después de la protesta muestran cómo varios manifestantes improvisaron botellas con combustible y elementos inflamables, que luego fueron arrojadas contra los efectivos de seguridad que custodiaban el Congreso, generando focos de fuego y escenas de violencia en las calles aledañas.

El operativo y las investigaciones continúan, y las autoridades esperan avanzar con nuevas detenciones a medida que se sumen pruebas y se identifique a otros implicados en los hechos de violencia. Mientras tanto, la causa judicial sigue su curso y la Justicia evalúa la ampliación de las acusaciones y el avance de las acciones penales contra quienes resulten responsables de los actos violentos.

Seguí leyendo

El gobierno considera a detenidos en el Congreso como terroristas

Milei suspendió su viaje a Mendoza, para viajar al Consejo de la Paz en Estados Unidos

Las Fintech insistirán para poder administrar cuentas sueldo

Calingasta y las fiestas departamentales: una novela que no tiene fin

Famoso chimentero señaló que "debe haber más argentinos involucrados" en los archivos Epstein

Más reclamos de las policías provinciales pidiendo mejores salarios

Denunciaron penalmente a Caputo por "manipular" los números del INDEC

Casación dijo que no, y Cristina Kirchner seguirá con tobillera

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
mas reclamos de las policias provinciales pidiendo mejores salarios
Tensión

Más reclamos de las policías provinciales pidiendo mejores salarios

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Paritaria docente: el Gobierno hizo una nueva propuesta y los gremios la bajarán a sus bases
Educación

Paritaria docente: el Gobierno hizo una nueva propuesta y los gremios la bajarán a sus bases

Reincidente y violento: el joven adinerado sanjuanino salió de la cárcel y volvió a caer por golpear y amenazar de muerte a su hermano
Santa Lucía

Reincidente y violento: el joven adinerado sanjuanino salió de la cárcel y volvió a caer por golpear y amenazar de muerte a su hermano

Imagen ilustrativa
Violento asalto

Dos operarios de Naturgy sufrieron un robo y, por detener al ladrón, recibieron la paliza de una patota

Ángel Paulo Neira y Flavia Vargas
Tentativa de homicidio

Atacó a balazos a su vecino y no lo mató de milagro en Capital: extendieron su estadía en el penal

Fue acusada y era inocente: sobreseen a la enfermera denunciada por truchar certificados médicos
Estuvo presa

Fue acusada y era inocente: sobreseen a la enfermera denunciada por truchar certificados médicos

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Abusos contra niños

Allanaron una casa de Rawson por un caso de pornografía infantil y detuvieron a un joven

Por Redacción Tiempo de San Juan
Si fueran autos: los pilotos del Safari se animaron al therian fierrero video
Video

Si fueran autos: los pilotos del Safari se animaron al "therian" fierrero

El encuentro en el que Carbajal le dio los subsidios a las instituciones. 
Sigue la polémica

Calingasta y las fiestas departamentales: una novela que no tiene fin

Murió un hombre que trabajaba en la Costanera: fue identificado
En Chimbas

Murió un hombre que trabajaba en la Costanera: fue identificado

El Valle, revolucionado por el Safari Tras las Sierras
Cobertura especial

El Valle, revolucionado por el Safari Tras las Sierras