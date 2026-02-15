Piden especial cuidado para circular en una ruta sanjuanina

Vialidad Nacional advirtió que se realizan tareas de mantenimiento en la Ruta Nacional 40 Norte, en el tramo Huaco–límite con La Rioja, y pidió a los conductores circular con extrema precaución por las condiciones del camino.

image En ese sector, clave para el turismo y la actividad minera, se concentra la mayor cantidad de badenes por kilómetro de la provincia, lo que se agrava en época de lluvias. Por estos días, cuadrillas de la División Conservación – Zona Norte trabajan en limpieza de calzada, relleno de erosiones y perfilado de banquinas y de la traza.

Además, se mantiene una guardia permanente debido a que se trata de una zona históricamente afectada por crecientes. Desde el organismo recomendaron bajar la velocidad en zonas de badenes, evitar circular de noche y respetar la señalización para prevenir siniestros.

