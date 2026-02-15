domingo 15 de febrero 2026

Piden especial cuidado para circular en una ruta sanjuanina

Vialidad Nacional realiza tareas de mantenimiento en la Ruta Nacional 40 Norte, entre Huaco y el límite con La Rioja, un tramo con numerosos badenes y riesgo en época de lluvias, por lo que piden transitar con precaución.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Vialidad Nacional advirtió que se realizan tareas de mantenimiento en la Ruta Nacional 40 Norte, en el tramo Huaco–límite con La Rioja, y pidió a los conductores circular con extrema precaución por las condiciones del camino.

En ese sector, clave para el turismo y la actividad minera, se concentra la mayor cantidad de badenes por kilómetro de la provincia, lo que se agrava en época de lluvias. Por estos días, cuadrillas de la División Conservación – Zona Norte trabajan en limpieza de calzada, relleno de erosiones y perfilado de banquinas y de la traza.

Además, se mantiene una guardia permanente debido a que se trata de una zona históricamente afectada por crecientes. Desde el organismo recomendaron bajar la velocidad en zonas de badenes, evitar circular de noche y respetar la señalización para prevenir siniestros.

