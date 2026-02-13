viernes 13 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Gira

Milei suspendió su viaje a Mendoza, para viajar al Consejo de la Paz en Estados Unidos

La convocatoria de Donald Trump obligó a Javier Milei a cambiar las fechas de su Tour de la Gratitud.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Los planes del Tour de la Gratitud, la instancia que diseñaron las autoridades de La Libertad Avanza para agradecer el respaldo del interior en las elecciones legislativas nacionales, fueron turbados por los compromisos internacionales que el presidente Javier Milei deberá afrontar al cierre de la semana próximo, cuando viaje por primera vez en este 2026 a Estados Unidos.

Lee además
historico, el mensaje de milei tras la votacion en el senado
Redes

"Histórico", el mensaje de Milei tras la votación en el Senado
milei quiere la reforma laboral hecha ley antes del 1 de marzo
Trámite

Milei quiere la reforma laboral hecha ley antes del 1 de marzo

Tras la invitación del republicano Donald Trump al Consejo de la Paz, que se celebrará el 19 de febrero en Washington, el mandatario se vio obligado a cancelar su visita a Mendoza, programada para el 18 del mismo mes cuando recorrería la localidad de Maipú.

El desembarco respondía a la necesidad de consolidar a La Libertad Avanza de cara a los comicios municipales que disputarán en seis departamentos que renovarán sus Concejos Deliberantes el próximo 22 de febrero. Rumbo a las urnas, los libertarios cerraron alianza con el gobernador local Alfredo Cornejo y el PRO para competir de conjunto en San Rafael, Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.

La complicación en la agenda federal parece no complejizar los planes en el armado violeta, donde se esperanzan con imponerse en al menos tres de los seis departamentos. “En el único lugar en el que estamos obligados a ganar es en Luján de Cuyo, en el resto vamos más de punto que de banca”, confesó a este medio una voz del ecosistema respecto de las tierras que lidera actualmente el intendente Esteban Allasino del PRO.

Lo cierto es que en el cálculo estimado, la alianza con la fuerza local podría imponerse en San Rafeal y Luján de Cuyo, y hacer una buena elección en Maipú, de fuerte predominio peronista. Respecto de los tres departamentos restantes, los alfiles libertarios vaticinan escenarios más complejos, marcados por las presencia del “aparato municipal”.

Pese a haber cancelado la visita en agenda, las autoridades de La Libertad Avanza se esfuerzan por reprogramar la bajada a la provincia cuyana debido a los persistentes reclamos de la regional local que demanda la presencia del mandatario, pero también de la titular del partido, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Con la visita en stand by, el mandatario hizo extensiva la invitación de gobernador radical, uno de los que más ingresos registró a Casa Rosada, a viajar a Estados Unidos con motivos de la Argetina Week, evento organizado para atraer inversiones, que se llevará adelante del 9 al 11 de marzo en la ciudad de Nueva York.

Según supo este medio, el representante provincial confirmó asistencia, aunque no estará presente en la segunda etapa del viaje, cuando el mandatario asista al Palacio de la Moneda de Chile, el próximo 11 de marzo, donde se celebrará la ceremonia de traspaso de mando del reciente electo Antonio Kast.

Asimismo, además de agradecer, el Tour de la Gratitud aspira a que la marca haga pie en el interior del país en la campaña por la reelección del libertario rumbo a 2027. A diferencia del primer tramo de su mandado, en el que se movió poco por el interior, Javier Milei aspira a mostrarse en todas las provincia posibles para establecer contacto con la gente.

Como cada mes desde enero, el partido que conduce la menor de los Milei y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tiene en mente una nueva recorrida en el interior. Para el tercer mes, la provincia elegida es Tucumán.

El mandatario aprovechará el evento que convoca la Fundación Federalismo y Libertad, que lleva al candidato a legislador Manuel Guisone como director de formación, el día 19 de marzo. Allí, se mostraría escoltado del referente libertario local, quien supo ser el ministro del Interior, Lisandro Catalán. Hasta hoy, no hay previstas actividades partidarias con el mandatario, aunque podrían coordinarse más cerca del evento. La última visita de las autoridades del Ejecutivo data de octubre pasado, en la previa a los comicios de medio término.

Aún sin fecha, en el campamento libertario están al tanto de la necesidad de antender la demanda de los propios y visitar La Pampa, una de las pocas provincias que quedó afuera del cronograma establecido para la campaña electoral del 2025.

Seguí leyendo

Detuvieron al primer acusado por destrozos en el Congreso

Las Fintech insistirán para poder administrar cuentas sueldo

Calingasta y las fiestas departamentales: una novela que no tiene fin

Famoso chimentero señaló que "debe haber más argentinos involucrados" en los archivos Epstein

Más reclamos de las policías provinciales pidiendo mejores salarios

Denunciaron penalmente a Caputo por "manipular" los números del INDEC

Casación dijo que no, y Cristina Kirchner seguirá con tobillera

En la Educación de San Juan, cuáles son los 4 ejes estratégicos para 2026

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
mas reclamos de las policias provinciales pidiendo mejores salarios
Tensión

Más reclamos de las policías provinciales pidiendo mejores salarios

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Paritaria docente: el Gobierno hizo una nueva propuesta y los gremios la bajarán a sus bases
Educación

Paritaria docente: el Gobierno hizo una nueva propuesta y los gremios la bajarán a sus bases

Reincidente y violento: el joven adinerado sanjuanino salió de la cárcel y volvió a caer por golpear y amenazar de muerte a su hermano
Santa Lucía

Reincidente y violento: el joven adinerado sanjuanino salió de la cárcel y volvió a caer por golpear y amenazar de muerte a su hermano

Imagen ilustrativa
Violento asalto

Dos operarios de Naturgy sufrieron un robo y, por detener al ladrón, recibieron la paliza de una patota

Ángel Paulo Neira y Flavia Vargas
Tentativa de homicidio

Atacó a balazos a su vecino y no lo mató de milagro en Capital: extendieron su estadía en el penal

Fue acusada y era inocente: sobreseen a la enfermera denunciada por truchar certificados médicos
Estuvo presa

Fue acusada y era inocente: sobreseen a la enfermera denunciada por truchar certificados médicos

Te Puede Interesar

El declive del valor de la moneda norteamericana repercute en la economía local.
Análisis

¿Por qué baja el dólar? Especialistas sanjuaninos revelan sus causas e impacto en la economía local

Por Guillermo Alamino
Imagen ilustrativa
Abusos contra niños

Allanaron una casa de Rawson por un caso de pornografía infantil y detuvieron a un joven

Si fueran autos: los pilotos del Safari se animaron al therian fierrero video
Video

Si fueran autos: los pilotos del Safari se animaron al "therian" fierrero

El encuentro en el que Carbajal le dio los subsidios a las instituciones. 
Sigue la polémica

Calingasta y las fiestas departamentales: una novela que no tiene fin

Murió un hombre que trabajaba en la Costanera: fue identificado
En Chimbas

Murió un hombre que trabajaba en la Costanera: fue identificado