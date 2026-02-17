En la Capital sanjuanina se han erradicado 635 árboles en los dos últimos años, y unos cien esperan, debido a la falta de agua y mantenimiento

Sólo hay que caminar algunas cuadras por la Capital sanjuanina para ver que el estado general del arbolado público no es el mejor. Hojas secas en pleno verano, ramas que caen cuando hay viento, decenas de pedidos de erradicación y una capacidad de riego que no es la óptima. Eso ha provocado que en los dos últimos años se corten 635 árboles secos (252 en el 2024 y 383 en el 2025), y hay cerca de un centenar de especies que esperan su turno, de acuerdo con los datos aportados por el ingeniero Lisandro Cevinelli, subsecretario de Servicios y Ambiente de la Ciudad de San Juan. Desde allí también aseguran que esto obedece a falta o mal mantenimiento y a que muchas especies tienen una edad avanzada. Para solucionar parte del problema y teniendo en cuenta que con el agua que autoriza el Departamento de Hidráulica no alcanza, han firmado convenios con clubes deportivos e instituciones que desagotan sus piletas para sumar al regadío.

Si bien a la par de cada erradicación se coloca otro árbol nuevo, hay que esperar años para que en una provincia desértica como San Juan cumpla la misión vital que tiene para la población. Esto pone a la Capital en una situación preocupante en la que debe poner su esfuerzo para evitar males mayores.

El último relevamiento del arbolado público se realizó en 2022, fecha en la que habían más de 200 mil ejemplares en todo el Gran San Juan, aunque no es preciso el número correspondiente a la Capital. De todos modos desde ese momento a esta parte han cambiado muchas cosas. Ante la falta de un censo actualizado, el titular de Servicios indica que “no se ha hecho un relevamiento exclusivo, pero hemos podado más más del 90 por ciento de los árboles del departamento, entonces tenemos clara la situación y estamos trabajando para mejorarla. El arbolado tiene dificultades porque no ha habido mucha renovación, salvo aquellas especies que sufrían algún daño, algunos árboles que se iban secando y demás. En un alto porcentaje son bastante viejos y algunos están feneciendo, otros no. Además han ido pasando diferentes etapas que van desde mal mantenimiento hasta mal riego”.

Un caso emblemático es la avenida Libertador, donde los árboles están en estado crítico porque la toma de agua de esa arteria no estaba habilitada desde hace más de una década. Esto provocó un deterioro de muchos ejemplares que en algunos casos es irreversible. Desde el municipio advirtieron que previas gestiones con el Departamento de Hidráulica ya está en funcionamiento.

Previamente debieron realizar un fuerte operativo de limpieza de acequias que estaban tapadas con residuos, además de la pausa registrada por la pavimentación de esta arteria.

Este nuevo cauce permite el riego de unos 2.500 árboles porque luego el agua es encauzada hacia el centro de la ciudad. Al parecer, habría estado inhabilitada porque esta toma demanda mucha mano de obra permanente para su uso eficiente.

“A pesar de que en el primer año esta gestión ha hecho una infinidad de trabajos y se ha dispuesto de muchos recursos, no es tan sencillo revertir la situación. En primer lugar hemos tomado acciones para mejorar el sistema de riego porque es determinante en una ciudad como la nuestra, teniendo en cuenta que cuando un árbol está mal regado entra en una situación de estrés hídrico. Esto provoca que se vuelva más propenso a que ingresen plagas y enfermedades, que se empiecen a secar ramas, hasta que el árbol se seca totalmente”, agrega.

Se suma que en la ciudad hay muchos plátanos que tienden a tirar sus hojas apenas les falta agua para su supervivencia, y esa ya es una evidencia de su estado. También los entrenudos comienzan a romperse y a deformarse en general.

Las tomas de agua para regar la ciudad y los barrios de todo el departamento ingresan por calle Ignacio de las Roza y calle Salta desde el canal Benavidez. Ahora se sumó la de avenida Libertador.

Nuevas alternativas para el riego

Debido a que la logística para encauzar el agua no es una tarea sencilla; que no siempre los habitantes o quienes llegan a diario a la Capital cuidan la limpieza obstruyendo las acequias, y la escasez hídrica es una realidad, se han tomado otras medidas para ayudar al riego. Así fue que se puso en marcha una serie de convenios para el aprovechamiento del agua de las piletas de clubes deportivos que en muchos casos las cambian una vez a la semana o cada 15 días. Tal es el caso del Lawn Tennis, Banco Hispano, Obras Sanitarias, El Palomar, Unión Vecinal Barrio 25 de Mayo, instituciones que se han incorporado al desafío de aportar más agua a las acequias o para riego de plazas como la del Barrio INTA.

“Debido a la crisis hídrica, Hidráulica cada vez restringe más los uso del agua. Entonces se deben tomar otras medidas como arreglo de pasantes. En el microcentro había muchos lugares que no se regaban porque estaban todos los pasantes rotos u obstruidos. Llevamos más de 15 arreglados y tenemos en carpeta 15 más. En otras gestiones se regaba con camión tanque pero esto es inviable económica y ambientalmente, y no se terminaba haciendo por ese motivo”, indica el subsecretario.

El problema se profundiza cuando las raíces de los árboles comienzan a secarse y buscan agua generando roturas de cañerías, entre otros daños.

Mientras tanto el pedido de erradicación de árboles no cesa, aunque desde el municipio indican que se complica cuando se trata de especies ubicadas en el microcentro para lo cual deben esperar domingos o feriados, salvo que sea de extrema urgencia.

Forestación

En el primer año de gestión del actual gobierno municipal, aseguran que se colocaron 700 árboles nuevos y alrededor de 500 en el segundo. Las especies elegidas en cada caso están vinculadas a varios aspectos, aunque predominan aquellas con menor requerimiento hídrico o están más adaptados al clima local. Figuran el cina cina, aguaribay, algarrobo, aunque en algunas ocasiones prevalece la estética y se coloca la misma especie preexistente.

“El plátano suele ser muy criticado pero es una especie que tiene muy buena cicatrización, resistencia a la poda y que ha resultado muy bien. Hay cuadras y cuadras con estos ejemplares y si se saca uno porque está seco debemos respetar la estética. Además son plantas que se han elegido por algún motivo, en este caso porque son de primera magnitud, o sea que se colocan en calles o avenidas anchas, donde se intenta que la copa supere la luminaria.

Permisos de erradicación

Para solicitar que un árbol sea quitado porque se ha secado y corre peligroso el normal funcionamiento de una zona, lo más rápido y sencillo es llamar al 147. Este número está destinado a recibir los reclamos de los vecinos y las emergencias. El paso siguiente es la visita de un inspector que determina la urgencia.

También se puede hacer a través del whatsapp 264 444 4169 o la página https://municipiosanjuan.gob.ar/

Las multas por cortar árboles sin autorización municipal superan el millón de pesos en la actualidad.